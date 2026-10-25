Liverpul ponovo liči na sebe: Isak rešeta kao od šale, najefikasniji napad lige zaustavljen prvi put

Pre samo dve sedmice Liverpul je delovao kao ekipa koja još uvek traži sebe, a danas je na Enfildu pokazao da je kriza, po svemu sudeći, ostala iza šestostrukog šampiona Evrope. Prvi put se nazire da Antoni Iraola zna šta radi. Četvrta uzastopna pobeda u svim takmičenjima, druga vezana u Premijer ligi i, možda najvažnije od svega, konačno jedna utakmica bez primljenog gola. Crveni su savladali Brajton 2:0 (2:0) u osmom kolu engleskog prvenstva i nastavili uspon posle bolnog poraza od Mančester Sitija pre dve sedmice (0:3).

Posebno može da raduje forma Aleksandera Isaka. Švedski napadač, koji je prošle sezone više vremena proveo oporavljajući se od povrede nego na terenu, definitivno je uhvatio zalet. Protiv Brajtona postigao je šesti premijerligaški gol u sezoni, i to na tek sedmom nastupu. Poređenja radi, tokom čitave prethodne sezone na 14 utakmica samo tri puta je zatresao mrežu. Sada ima duplo više pogodaka na duplo manje utakmica. Ako se po jutru dan poznaje, Liverpul bi konačno mogao da dobije onog Isaka zbog kog je pre 14 meseci odlučio da odreši kesu i plati 150.000.000 evra. A protivnik nije bio bilo ko. Brajton je na Enfild stigao kao najefikasnija ekipa Premijer lige sa čak 23 postignuta gola, ali je prvi put ove sezone u domaćem prvenstvu ostao bez pogotka. Doduše, nije mu ovo prvi put da napusti teren bez zatresene mreže u svim takmičenjima. Dogodilo se to i pre samo tri dana u Češkoj, kada je u Ligi konferencije odigrao 0:0 protiv Jabloneca. Tada je engleskog premijerligaša zaustavio srpski štoperski tandem Nemanja Tekijaški - Dušan Pavlović, a ovog popodneva istu stvar na Enfildu uradila je Liverpulova odbrana.

Sve ovo dobija još veću težinu kada se pogleda šta se događalo pre samo četrnaest dana. Mančester Siti je tada sa tri gola ogolio slabosti Crvenih (doduše, baš oskakaćenih povredama u tom momentu, uz crveni karton Gravenberha) i otvorio brojna pitanja, ali je reakcija bila skoro idealna. Najpre pobede nad LASK-om iz Linca i Viljarealom u Ligi šampiona, pa zatim nad Brentfordom i Brajtonom u domaćem prvenstvu. Četiri utakmice, četiri pobede i potpuno drugačija atmosfera na Enfildu. Liverpul je pritom maksimalan u Ligi šampiona, gde ima sve tri pobede, dok je u Premijer ligi posle osam kola na četvrtom mestu sa 15 bodova. Mančester Siti i Arsenal na vrhu imaju po 21, trećeplasirani Brajton 16, dok Čelsi na petoj poziciji zaostaje dva boda za Crvenima. Šest bodova zaostatka za vodećim tandemom nije zanemarljivo, ali način na koji Liverpul trenutno igra pruža znatno više razloga za optimizam nego pre dve sedmice. Isak je pronašao golgeterski ritam, odbrana je konačno pokazala čvrstinu, a pobede ponovo dolaze u serijama. I možda najvažnije, Liverpul više ne mora svaki trijumf da pretvara u dramu. Protiv Brajtona je posao završio za 21 minut, a ostatak utakmice odradio baš onako kako to rade ozbiljni timovi. Liverpul je pitanje pobednika praktično rešio za četiri minuta sredinom prvog poluvremena, mada je lako moglo da bude drugačije da je Brajton iskoristio veliku priliku neposredno pre vodećeg pogotka domaćina. Jasin Ajari našao se u odličnoj poziciji posle povratne lopte Dijega Gomeza, ali je sa desetak metara šutirao preko prečke.

Kazna je stigla gotovo momentalno. Ronald Arauho je u 17. minutu dobro reagovao na desnoj strani, osvojio loptu i poslao je u kazneni prostor. Posle nekoliko odbitaka ona je stigla do Florijana Virca, čiji je udarac uz pomoć defanzivaca gostiju završio u mreži. Pogodak je na kraju pripisan kao autogol Paskala Grosa, a Enfild je prvi put eksplodirao. Samo četiri minuta kasnije, nova greška Brajtona i novi razlog za slavlje domaćih. Olivije Boskalji nije uspeo da iskontroliše dugu loptu Alisona, Bredli Barkola mu ju je oduzeo i zatim poslužio Isaka, kom nije bilo teško da preciznim udarcem iz prve savlada Barta Verbrugena. Na semaforu je već u 21. minutu stajalo 2:0. Ispostaviće se da je to bio i konačan rezultat. Za razliku od prvog poluvremena, drugo nije donelo mnogo uzbuđenja. Liverpul nije imao potrebu da juri treći pogodak, već je svesno spustio ritam, kontrolisao dešavanja na terenu i rutinski priveo utakmicu kraju. Bez nepotrebnog rizika, bez paničnih reakcija i, što je posebno važno, bez defanzivnih propusta kakvi su ga često skupo koštali prethodnih sedmica. Posebne pohvale zaslužuju Žeremi Žake na štoperskoj poziciji i Ronald Arauho na desnom beku. Njih dvojica odigrali su izvanrednu utakmicu i bili među najzaslužnijima što je Liverpul prvi put posle više od mesec dana sačuvao svoju mrežu. U istom terminu odigrana je i utakmica na Selhurst Parku, gde je Njukasl savladao Kristal Palas 2:0 (0:0) i dodatno uzdrmao stolicu Pjera Saža, koji je već bio pod ozbiljnim pritiskom posle debakla protiv Brajtona (0:5) u prethodnom kolu.

Posle prvog poluvremena bez golova, Svrake su povele već u 47. minutu, kada je Vilijam Osula iskoristio centaršut Džejkoba Marfija. Samo pet minuta kasnije Džo Vilok je zatresao mrežu, ali mu je pogodak poništen zbog ofsajda, da bi u 59. minutu Harvi Barns, na asistenciju Amara Dedića, ipak duplirao prednost gostiju i postavio konačan rezultat. Njukasl je tako prekinuo seriju loših rezultata, pošto je prethodno izgubio tri od četiri prvenstvene utakmice, i popeo se na sedmo mesto na tabeli. Sa druge strane, Kristal Palas je pretrpeo peti poraz u sezoni, ima najlošiju odbranu lige sa 19 primljenih golova i nalazi se samo bod iznad zone ispadanja. Sažova pozicija na klupi Orlova sve je neizvesnija.

U istom terminu odigran je i duel Hala i Brentforda na MKM stadionu, gde su rivali podelili bodove 1:1. Domaćin je tako produžio niz bez pobede na sedam utakmica u svim takmičenjima, dok su Pčelice stigle do samo jednog trijumfa u poslednjih sedam prvenstvenih kola.

Brentford je bolje otvorio utakmicu, ali je prvi do vođstva stigao Hal, zahvaljujući velikoj grešci gostujuće odbrane. Golman Kvimin Keleher loše je dodao loptu Aronu Hikiju, Tim Iroegbunam je presekao dodavanje i iznudio jedanaesterac, a Oli Mekberni bio siguran sa bele tačke za 1:0. Gosti su do izjednačenja stigli posle sat vremena igre, kada Rajan Džajls nije uspeo da otkloni opasnost posle centaršuta. Lopta je stigla do Igora Tijaga, čiji je nespretan pokušaj završio kod Danga Uatare, a ovaj iz neposredne blizine pogodio za 1:1. Do kraja su oba tima imala prilike da stignu do pobede, posebno Brentford, ali promene rezultata nije bilo. Hal je tako sačuvao nepobedivost na domaćem terenu u Premijer ligi, dok su se Pčelice morale da se zadovolje bodom u prvom međusobnom okršaju ovih klubova u elitnom rangu engleskog fudbala.