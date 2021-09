Crne slutnje su se obestinile. Liverpul će dugo da bude bez pomoći mladog Harvija Eliota. Tinejdžer kome je Jirgen Klop ukazao šansu na startu nove sezone u Premijer ligi, posle oštrog starta rezerviste LIdsa Paskala Strajka, ostao je da leži na zemlji. Videlo se već tada da je povreda teže prirode.

Eliot je u pratnji klupskog lekara otišao u bolnicu, a posle prvih pregleda u nedelju uveče je pušten kući gde ga čeka operacija. Tim sa Enfilda je potvrdio da mladog asa čeka hirurški zahvat i višemesečni oporavak.

Menadžer Liverpula Jirgen Klop je posle utakmice rekao da situacija nije dobra i da se radi o uganuću članka, ali da je lekar uspeo da vrati nogu u prirodan položaj pre samog odlaska u bolnicu.

Ovo su ogromni bolovi i veliki šok za njega, za nas i ne znamo ništa više“, istakao je Klop i dodao:

"Nije me briga da li je crveni karton, to nije moja stvar. Povreda je ozbiljna za 18-godišnjeg dečaka. Crveni karton nije važan, za dve ili tri nedelje Strajk može da igra, a Harvi neće moći“.

Argentinac na kormilu Lidsa Marselo Bijelsa stao je u odbranu svog igrača.

"Paskal je išao na loptu. Sasvim sam siguran da nije želeo da se to dogodi. Svakako je jasno da je možda krenuo prejako i to je dovelo do sudara i povrede. Izuzetno mi je žao što je došlo do ovoga, on je tako mlad igrač i igra na veoma visokom nivou. Nadamo se da će se vratiti veoma brzo“, rekao je popularni Ludak.

Operacija će najverovatnije da bude u utorak, prenose britanski mediji.

