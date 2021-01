Kriza je zbog korone, nije pametno ulagati, a na Enfildu su pride svesni da će svaki klub na svetu njima naplatiti više nego ostalima. Šampion si Engleske, jedan od najvećih brendova Evrope i moraš da platiš. Liverpul naravno nije hteo da nasedne na tu priču i uporno je ponavljao da uprkos teškim povredama Virdžila van Dajka i Džoa Gomeza neće dovoditi pojačanja. Međutim, čini se da je povreda Đoela Matipa u pobedi nad Totenhemom naterala sve u klubu da se predomisle.

Jirgen Klop je posle meča priznao...

“Možete da pretpostavite, razmišljamo o svemu. Imamo još igrača, ali iskren da budem – ne mnogo u odbrambenoj liniji. Neverovatno šta se ovo dešava“, rekao je Klop nakon što je Matip povredio ligamente kolena.

Liverpul je tako meč završio sa Džordanom Hendersonom i Netom Filipsom na štoperskim pozicijama, dok je 19-godišnji Ris Vilijams bio jedina preostala opcija, pošto je i Fabinjo lakše povređen. Međutim, svestan je i Klop da je histerična kupovina u finišu prelaznog roka često umela da se klubovima obije o glavu.

“Nisam izbirljiv ili ništa tome slično... Ali moramo da pronađemo pravog igrača“.

To naravno nije baš lako kad si u cajtnotu sa vremenom. Svi štoperi koji su se do sada pominjali – a pominjao se i naš Nikola Maksimović – više su bili medijske spekulacije no istinska želja Redsa. Jer kriza zaista jeste udarila po džepu, pa je tržište prilično zatvoreno. Ipak, Rio Ferdinand kao stručni konsultant na BT Sportu jasno kaže.

“Iznenadio bih se kad Klop ne bi zakucao na vrata vlasnika kluba. Ako ne kupe štopera to bi moglo da im pokvari celu sezonu. Ako budu gurali veziste na štoper izgubiće na sredini terena i biće slabiji“.

Naravno, sve zavisi od toga kada će se vratiti i u kakvom stanju Gomez i Van Dajk, pa i Matip, koji danas ide na skener. Dovoditi nekog ko ne može da odgovori zadacima, a to nije lako na Enfildu, predstavljalo bi samo skup trošak. Opet, kako to lepo primećuje Stiv Mekmanaman.

“Zamislite da zbog toga što nisu hteli da plate štopera ostanu bez mesta u Ligi šampiona“.

Liverpul je trenutno četvrti na tabeli Premijer lige, Vest Hem ima dva boda manje, Totenhem i Everton su još dva stepenika ispod...