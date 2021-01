Od 14. decembra, kada je zvanično Ljubiša Tumabković razrešen dužnosti, FSS grozničavo traži novog selektora. Sportski direktor FSS Vladimir Matijašević je i danas rekao da će se sve brzo znati...

Srpski fudbal čeka neizvesnost, a bivši kormilar Orlova Ljubiša Tumbaković tvrdi da bi tako bilo i da je Srbija prošla Škotsku i plasirala se na EP. Iskusni stručnjak je u intervju za Sportklub istakao da bi bio smenjen sa mesta selektora i da je napravio veliki uspeh i odveo nacionalni tim na zavšrnu smotru najboljih evropskih selekcija posle 21 godinu.

„Mi, ljudi iz struke smo najveći krivci, zatim igrači, ali i ostali treba da preuzmu odgovornost“, rekao je Tumbaković o eliminaciji od Škotske.

Zatim je iznenadio odgovorom na pitanje o tome da li je posle Škotske i dalje imao želju da vodi nacionalni tim.

„I da smo prošli, ja verovatno ne bih bio selektor. Sigurno ne bih vodio reprezentaciju ni u martovskim mečevima. Od novembra do marta ima dovoljno vremena da neko ko se bavi ogranizacijom nađe novog selektora.“

Kaže da to ne bi bio incidentan slučaj u srpskom fudbalu i našem nacionalnom timu.

„Jedan od mojih prethodnika je isto tako izborio plasman na Svetsko prvenstvo pa je smenjen. Nije ni to logično! Ali ovo je moj stav. Čovek svakodnevno donosi nekakve odluke. Kad ustanete ujutru, kažete sebi: Gde ću danas da idem, da li u kafić, ili na posao, itd. Tako je i ovo bila jedna od mojih životnih odluka. Jednostavno sam procenio da je satisfakcija za moj dugogodišnji rad da postanem selektor reprezentacije svoje države. Ja sam imao sreće, moj sportski ideal bio je da budem trener Partizana. Ostvario sam to na najbolji mogući način. Bio sam to deset godina. Posle toga, šta sam imao? Samo da budem selektor“, dodao je Tumbaković.