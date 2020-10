Došla je i ta sedmica, odlaganja više nema. Planirana još u martu, konačno je pred vratima fudbalske reprezentacije meč koji može da odredi sudbinu najpopularnijeg sporta u našoj zemlji. Orlovi već dve decenije nisu bili na smotri najboljih evropskih selekcija, pa otuda ne čudi što utakmica u Oslu protiv Norveške (8.oktobar(, u okviru baraža Liga Nacija, ima sudbonosni značaj.

Međutim, selektor Orlova Ljubiša Tumbaković pokušao je da tokom obraćanja medijima u Staroj Pazovi spusti loptu uz zemlju. Uz konstatacija da je utakmica protiv Norveške samo sport i da se ništa epohalno neće desiti i ako izgubimo taj meč.

„Pričamo paušalno. Zašto bih odlazio sa klupe? Ovo je posao kao i svaki drugi. Nismo ni počeli utakmicu, a već razmišljamo da li treba da odemo. Vodio sam milion utakmica i nikada nisam pobegao. Vodiću i dalje milion utakmica. Treba da budemo pozitivni, ako tako ne budemo razmišljali onda ne treba ni da radimo. Hajde da se okrenemo pozitivnim stvarima. Ovo je sport. U sportu treba da se nadmećemo i pokažemo vrednost. Tako treba da razmišljaju i mediji i narod. Ako razmišljamo šta će biti ako izgubimo i šta će se desiti? Neće se desiti ništa, šta može da bude. Postoje i drugi poslovi u životu koji mogu da se rade“, poručio je Ljubiša Tumabkovića.

Imao je vrlo zanimljivu konstataciju iskusni stručnjak.

„Ne treba ovim momcima da stavljamo omču oko vrata. Svakak utakmica će ovde imati sudbonosni značaj. Treba da razmišljamo zašto nismo ranije otišli na Prvenstvo Evrope. To je pravo pitanje? Šta smo pogrešno radili. Naravno, da se rad u reprezentaciji svodi na motivaciju, jer ćemo imati samo jedan trening. Ali igrači moraju da rade i na samomotivaciji. Da odgovornost prema državi bude veća“.

Ima Ljubiša Tumbaković ozbiljne kadrovske probleme. I ne radi se samo o povredi Filipa Kostića. Napoli ne pušta Nikolu Maksimovića.

„Nalazimo se u turbolentnom periodu još od marta kada je trebalo da igramo ovu utakmicu. Posle svake utakmice razmišljamo o korona virusu i povredama. Imamo veliki problem sa centralnim bekovima. Napoli ne pušta Maksimovića, Verder Veljkovića. On može da dođe pravo u Oslo, i da se vrati u Bremen. Imali smo nagoveštaje za još par igrača, bili smo malo zatečeni. Onda smo pozvali igrače koji mogu da odgovore našim zahtevima. To je profesionalni pristup, u šest dana imamo tri utakmice. Sa druge strane Kostić je jedan od naših ljučnih igrača. Da se meč igramo u martu, on bi sasvim sigurno bio u timu. Okolnosti su se promenile. Činimo sve da Maksimović dođe, ali Napoli koristi pravila. Na vezi smo sa ljudima iz UEFA“.

Izvesno je da će reprezentacija u Oslu igrati u sistemu sa trojicom igrača.

„Da, ono što smo radili u septembru, bila je samo priprema za ovo što nas očekuje. . Sistem je ustanovljen, tako ćemo igrati. Ko će se pojaviti u timu, to je moje diskreciono pravo. Neću reći ko će se pojaviti u timu. Hajde da sačekamo četvrtak i taj sastank u 18:30 pred utakmicu“.

Norvežani su delovali odlično protiv Irske, ali su u sudaru sa Austrijom pokazali ozbiljne slabosti.

„Skautirali smo 15 utakmica Norveške. Imamo jasan plan šta i kako treba protiv njih. Ali to je samo jedna dimenzija. Sve je pitanje trenutka i utakmice. Da delići sekunde definišu razvoj i ishod meča. Treba da uzmemo pozitivne stvari od Austrije. Mi to radimo. Pokušaćemo. Mi imamo poseban način igre i stil, Austrijanci nemaju kvalitet naših igrača. I obrnuto“.

Najbolji igrač Norveške Erlig Haland potvrdio je klasu i u nedeljnom susretu. Opet je postigao dva gola.

„Nije novost da on daje dva gola. Bilo bi dobro da je on jedini koji može da postigne gol. Imaju kompaktnu ekipu. Imaćemo problem da zaustavimo napad Norvežana. To je fudbal. Tražićemo način da se nametnemo“.

Posle polufinalnog duela sa Norveškom u Oslu, reprezentacija Srbije igra mečeve Liga Evrope protiv Turske i Mađarske. Ali je to manje važno.