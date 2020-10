Transfer bomba italijanskog fudbala u finišu prelaznog roka će najverovatnije biti Federiko Kjeza.

Najbolji igrač Fiorentine želi da napusti klub što je do sada jasno pokazao i odbijanjem da potpiše novi ugovor pošto mu aktuelni ističe 2022. godine. A u takvim situacijama, klubu je najbolje da proda nezadovoljnog igrača dve godine pred istek. Već sledećeg leta bi cena bila manja jer bi Kjeza doveo Violu pred svršen čin i svi zainteresovani kupci bi znali da klub iz Firence mora da ga proda pa bi i ponude bile manje.

Iako je Fiorentina planirala Kjezu kao oslonac ekipe u narednim godinama, moraće da se pomiri sa njegovom željom.

Juventus je favorit za dovođenje Kjeze pošto je Mančester Junajted odbijen. Ugledni ostrvski Telegraf ne otkiva detalje osim da su Crveni đavoli glatko odbijeni od strane Fiorentine i Kjeze kada su želeli da počnu pregovore o pozajmici pošto im je prethodno propao pokušaj da dovedu Sanča iz Borusije. Kjeza je bio plan B, ali su uskoro morali da pređu na alternative poput Dembelea iz Barselone i Sara iz Votforda.

Tako je Juventus ostao sam u trci za dovođenje Kjeze iako je i Milan bio zainteresovan. Međutim, Rosoneri nemaju novca za tako skupu operaciju i eventualno bi mogli da pošalju neku ponudu tek ako se plasiraju u Ligu Evrope i zarade dodatnih 15.000.000 evra. Tada će verovatno biti kasno jer je Juve već sklopio dogovor sa Kjezom.

Italijanski napadač je pristao na ponudu Bjankonera vrednu 4.500.000 evra po sezoni za petogodišnji ugovor. Ostaje teži deo posla: Da se Stara dama dogovori sa Violom

Pregovori ta dva kluba nilkada nisu išli lako zbog rivaliteta i omraženosti prema Juventusu u Firenci. Gazda Roko Komiso neće tek tako pokloniti najboljeg igrača Bjankonerima. Iako je na početku tražio 70.000.000 evra za Kjezu, vremenom je spustio zahteve u neke realne okvira pa sada italijanski mediji prenose da će dogovor biti moguć na sumi između 50.000.000 i 60.000.000 evra. Donju granicu forsira Juve, gornju Viola a realno je da se nađu na pola puta.

Juventusove predlog je pozajmica s pravom otkupa. Fiorentina traži da to bude skupa pozajmica, pa bi se onda i podrazumveao otkup ugovor jer niko ne baca pare na pozajmice koje na kraju ne želi da otkupi. Fiorentina želi između 10.000.000 i 15.000.000 evra samo za pozajmicu, a cena otkupa bi bila 45.000.000 ili 50.000.000 evra. Konačna računica je da od Kjeze prihoduju 60.000.000 evra. I Juve je spreman da to plati, s tim što bi insistirao da pozajmica bude dvogodišnja i da se rastegne kao u slučaju Morate. To znači da bi Bjankonerima bio napravljen ustupak za finansijski fer-plej i preglanje klupskih knjiga jer Kjezin transfer na taj način ne bi bio ogromno opterećenje kao kada bi klub dogovorio sada njegovu direktnu kupovinu bez pozajmice. Platili bi 10.000.000 sada, pa još 10.000.000 narednog leta i 40.000.000 evra u leto 2022.

Najveći problem je što Juventus ne može da dovede Kjezu dok se ne reši nekih drugih igrača. Pre svih Daglasa Koste i njegove visoke plate od 6.000.000 evra neto godišnje. Brazilac je odbio Vulvse i nada se ponudama Sitija ili Junajteda, možda i Barselone. Kojih za sada nema... Juve očekuje od njega makar 30.000.000 evra. Pored Koste, Stara dama radi i na prodajama De Šilja i Ruganija, a pregovara se i sa Kedirom oko raskida ugovora. Sve su to komplikovane operacije, a vremena nije ostalo još mnogo i zato Kjezin dolazak nije baš takva sigurica kao što se čini.