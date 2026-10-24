Loše vesti iz Italije: Ivan Ilić mora na operaciju

Italijanski klub se oglasio na društvenim mrežama i pojasnio da se radi o daleko većem problemu, nego što se to prvobitno očekivalo.

"Leče je saopštio da je fudbaler Ivan Ilić, nakon povrede koju je zadobio na utakmici protiv Bolonje, prošao dodatne detaljne preglede koji su potvrdili povredu mišićno-tetivnog spoja levog butnog mišića, uz delimično oštećenje tetive. Srpski fudbaler biće operisan u utorak u bolnici Pihlajalina u finskom gradu Turkuu, a operaciju će obaviti profesor Lase Lempejnen", navodi se.

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Nije poznato ni kada će se vratiti, ni koliko traje oporavak, s obzirom da će morati da se sačeka operacija i sve u vezi oko nje – kako je prošla, kakve su procene doktora, šta kaže medicinski tim Lečea... Sve će se znati tek posle utorka.

Taman što je malo srpski fudbaler dobio priliku da zaigra za Leče i da se razigra, zadesio ga je baš veliki peh. Nije bio u planu da bude starter, ali je igrao dobro i izborio se da bude u prvih 11, a onda je došla ova povreda protiv Bolonje.