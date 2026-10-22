Loše vesti sa magnetne: Luis Dijaz pokidao mišiće zadnje lože
Vreme čitanja: 1min | čet. 22.10.26. | 16:30
Kolumbijac propušta Frajburg, Dortmund, Atletiko Madrid...
Loše vesti za Vensana Kompanija... Povreda Luisa Dijaza (29) nije tako naivna kako su u prvih mah pomislili u Minhenu. Snimak magnetnom rezonancom, odrađen jutros, pokazao je da je Kolumbijac u sinoćnom meču protiv Arsenala pokidao mišićna vlakna zadnje lože leve noge, usled čega ga očekuje duže pauza, objavio je šampion Nemačke na svojm sajtu.
Mada klub nije saopštio koliko će krilni napadač tačno odsustvovati, iz nekih ranijih iskustava tamošnji mediji zaključili su kako Dijaz neće moći na teren najmanje do kraja idućeg meseca. U situaciji kada je Džamal Musijala već van terena, a Ismael Saibari još nije na zadovoljavajućem nivou prepoznavanja timskih automatizama, ovo može da bude ozbiljan problem za Bajern.
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Izvesno je da će Luis Dijaz propustiti prvenstvene utakmice protiv Frajburga, Borusije Dortmund i Majnca, onu u DFB kupu protiv Magdeburga, Ligu šampiona sa Atletiko Madridom, mečeve Kolumbije tokom predstojeće reprezentativne pauze, a biće pod upitnikom za bundesligaške okršaje sa Kelnom i Hamburgerom, odnosno za Lil u Ligi šampiona.
Vensan Kompani ostavio je sinoć na klupi jednog od svojih najvažnijih igrača, uveo ga u igru tek u 68. minutu. Do povrede je došlo u 90. minutu susreta. Utakmica je završena nerešeno - 2:2.