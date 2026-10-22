Loše vesti sa magnetne: Luis Dijaz pokidao mišiće zadnje lože

Loše vesti za Vensana Kompanija... Povreda Luisa Dijaza (29) nije tako naivna kako su u prvih mah pomislili u Minhenu. Snimak magnetnom rezonancom, odrađen jutros, pokazao je da je Kolumbijac u sinoćnom meču protiv Arsenala pokidao mišićna vlakna zadnje lože leve noge, usled čega ga očekuje duže pauza, objavio je šampion Nemačke na svojm sajtu.

Mada klub nije saopštio koliko će krilni napadač tačno odsustvovati, iz nekih ranijih iskustava tamošnji mediji zaključili su kako Dijaz neće moći na teren najmanje do kraja idućeg meseca. U situaciji kada je Džamal Musijala već van terena, a Ismael Saibari još nije na zadovoljavajućem nivou prepoznavanja timskih automatizama, ovo može da bude ozbiljan problem za Bajern.