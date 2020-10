Kada Pari Sen Žermen nameri da troši novac, niko u Francuskoj, pa skoro ni na svetu ne može da parira. Međutim, ovog leta je poprilično umerene Svece uspeo da zaseni Ren koji se profilisao kao najveći rasipnik Lige 1 sa 71.000.000 evra rashoda. Zasad reč rasipnik nema negativnu konotaciju, jer crveno-crni beleže sjajne rezultate u prvenstvu, a tek ih čeka debi na najvećoj fudbalskoj pozornici i uklapanje pojedinih novajlija. Lil se još jednom nametnuo kao tim koji je zaradio najviše novca, 99.000.000 evra, ali koji se nije libio da deo te sume istrese i uloži u budućnost.

Gledano u globalu, više novaca je izdvojeno za kupovinu, neko što je zarađeno na prodajama. U članove francuske elite ukuno je stiglo 284 igrača vrednih 449.000.000 evra, 263 je spakovalo kofere i omogućilo zajednički prihod od 380.000.000. Bilo je i onih poprilično neaktivnih.

Bez konkurencije titula najunosnijeg izlaznog transfera ide u ruke Viktora Osimena koji je za 70.000.000 otišao u Napoli. Polovinu te sume zaradio je Sent Etjen očerupavši Lestera kojem je poslao štopera Veslija Fofanu. Pari Sen Žermen je očekivano sa pozajmice otkupio Maura Ikardija (50.000.000) i za sitan novac doveo još četiri solidna pojačanja, dok je posle Svetaca najviše novca za jedno pojačanje izdvojio Lil dovođenjem kanadskog supertalenta Džonatana Dejvida.

Pred vama je detaljni rezime prelaznog roka u Ligi 1.

PARI SEN ŽERMEN

Parižani su letnji prelazni rok završili bez bombe o kojoj će brujati čitava Evropa, iako su u poslednjem danu potpisali čak trojicu fudbalera. U foto-finišu stigli su Danilo, Rafinja Alkantara i Mojze Ken, ali vicešampion Starog kontinenta je i dalje najveći posao napravio je zadržavši najbitnije igrače. Uz to posle jednogodišnje pozajmice za 50.000.000 evra otkupljen je Mauro Ikardi. Pored pomenutog obeštećenja Neroazuri su izboksovali lako ostavrive bonuse od 8.000.000 i još 15.000.000 ako u budućnosti Argentinac bude prodat nekom italijanskom klubu. Tu je i anti-Juve klauzula. Ikardi ostaje u Parizu da pokuša da dosegne visine najboljeg strelca u istoriji kluba Edinsona Kavanija koji je napustio Park Prinčeva. Dalo se očekivati da će 33-godišnjak otići po isteku ugovora. Sačekao je 30. jun i posle pregovora sa gomilom klubova je poslednjeg dana letnje pijace potpisao za Mančester Junajted. PSŽ je žrtvovao velike ugovore Kavanija i Tijaga Silve da bi mogao da izdrži astronomske plate Nejmara i Mbapea u budućnosti.

Poučeni iskustvom iz prethodnih letnjih prelaznih rokova, nismo navikli da drugo najskuplje pojačanje Pari Sen Žermena košta samo 6.000.000, a za taj novac stigao je otkupljen rezervni golman Serhio Riko, pošto je prethodno Alfons Areola prosleđen na novu pozajmicu. Ovoga puta u Fulam. Slična rotacija napravljena je i na poziciji desnog beka. Klub nije produžio ugovor sa Tomom Menijeom koji se preselio u redove Borusije iz Dortmunda, a zamena je ovoga puta pronađena u Romi koja je procenila da je Alesandro Florenci višak. Jedini kiks je što nije dovedena zamena za Tijaga Silvu. Makar u rotaciji jer Markinjos i Kerer se vraćaju na poziciju štopera kada zatreba. Hteli su Sokratisa, Ridigera, ali na kraju nisu doveli nikoga.Zato je i doveden zadnji vezni Danilo iz Porta kako bi Markinjos mogao češće da se spušta u srce odbrane. Mladi Mojze Ken je stigao na pozajmicu kao bekap opcija Ikardiju pošto je otišao i Čupo Moting, a ostaje da se vidi kakvu će ulogu nemački stručnjak nameniti za Rafinju. Veliko je pitanje koliko će minuta sakupiti ofanzivni vezista pored preporođenog Julijana Drakslera koji je uprkos interesovanju Arsenala ostao na Parku prinčeva.

DOŠLI (61.000.000): Mauro Ikardi (Inter), Serhio Riko (Sevilja), Alesandro Florenci (Roma), Danilo Pereira (Porto), Rafinja Alkantara (Barselona), Mojze Ken (Everton)

OTIŠLI (5.000.000): Tijago Silva (Čelsi), Edinson Kavani (Mančester Junajted), Toma Menije (Borusija Dortmund), Liok Mbe So (Notingem Forest), Alfons Areola (Fulam), Erik Čupo-Moting (Bajern Minhen) , Adil Aušiš (Sent Etjen), Tangi Kuasi (Bajern Minhen)

LION

Jedna od glavnih odlika velikih i moćnih evropskih klubova je sposobnost da zadrže najbolje fudbalere. Lion je u ovom prelaznom roku to uspeo iako je celo leto bilo šizofreno za ovaj klub. Posle deset godina apstinencije igrao je polufinale Lige šampiona iako je prethodno izvisio za plasman u Evropu u ovoj sezoni. Odsustvo iz Evrope je značilo da klub mora da puni budžet mimo planova pa je u jednom trenutku delovalo da će evropski giganti ovog leta očerupati Lion. Ronald Kuman i Barselona toliko su želeli Memfisa Depaja, on je želeo u Barsu, Lion nije imao ništa protiv jer Holanđanin ima najveću platu u timu i ušao je u poslednju godinu ugovora, ali... Razlog zbog kojeg se nedeljama odugovlačilo sa tranferom bio je Usman Dembele. Katalonci su se nadali da će ga prodati, a kako kupac nije pronađen, dva sata pre isteka prelaznog roka stavljen je veto na dolazak krilnog napadača. Ostanak Depaja je značio i nedolazak Slimanija. Još traženiji je bio Usem Auar jedan od najblistavijih produkata Lionove fudbalske škole. Predsednik kluba Žan Mišel Ola glatko je odbio prvu ponudu Arsenala tešku 35.000.000 evra, a zatim je nagovestio da bi pustio talentovanog vezistu za 50.000.000 evra. Ipak, Arsenal nije imao te pare. Znalo se da će Lion pustiti bar jednog igrača iz trija Depaj – Auar – Rein Adelejd, a na kraju je kofere spakovao Žef, otišavši na pozajmicu u Nicu pošto je prethodno odbio transfer u Hertu i ostavio Lion bez sigurnih 27.000.000 evra. Na kraju sezone Lion bi na tom transferu mogao da zaradi 26.000.000 evra ako ga Nica otkupi. Klub je ovog leta napravio sedam prodaja, a samo je od Bertrana Traorea i Martina Terijea kombinovano zaradio preko 30.000.000 evra. Zbog krize i neigranja Evrope je trošio mnogo manje nego prethodne sezone (126.000.000), a prvo i jedino veliko pojačanje je Lukas Paketa (20.000.000). Od Brazilca se po dolasku na San Siro mnogo očekivalo, ali je razočarao. Ipak, Lionov direktor Žuninjo Pernambukano veruje u maldog zemljaka i njegov potencijal.

DOŠLI (33.250.000): Lukas Paketa (Milan), Dženk Ozkadžar (Altaj), Matija de Šiljo (Juventus)

OTIŠLI (48.600.000): Bertran Traore (Aston Vila), Martin Terije (Ren), Žef Ren Adelejd (Nica), Amin Gviri (Nica), Umar Sole (Salcburg), Keni Tete (Fulam), Marsal (Vulverhempton), Joakim Anderson (Fulam), Ćiprijan Tatarušanu (Milan), Rafael (Bašakšehir), Julijan Polersbek (Hamburger).

L’Olympique Lyonnais informe du prêt pour une saison et sans option d’achat du défenseur international italien @mattia_desci, en provenance de la Juventus jusqu’au 30 juin 2021. ????????



???? https://t.co/KtrOqf4Ugf pic.twitter.com/AVZ7nfEtQV — Olympique Lyonnais (@OL) October 5, 2020

MONAKO

Nije bilo pomepezno kao prošle sezone kada su u Kneževini šleperi istovarali fudbalere, a Monako investirao 200.000.000 evra. Dve godine bez Evrope su stegle kaiš. Ovo leto svelo se na četiri solidna pojačanja, uz još par dolazaka o kojima je još rano davati konkretan sud. Kevin Foland (15.500.000) je prihvatio poziv da bude desna ruka alfe i omege tima, Visama ben Jedera. Do promena je došlo i u centralnom delu odbrane. Posle četiri godine ekipu je napustio komandant Kamil Glik (3.000.000) i preselio se u Benevento, a iako su došli talentovani Aksel Disasi (13.000.000) iz Remsa i Strahinja Pavlović (10.000.000) iz Partizana, Niko Kovač i dalje traga za štoperskim tandemom koji će kliknuti. Brazilski desni bek Kajo Enrike je kupljen za 8.000.000 evra od Atletika koji nije verovao u njega. Zanimljivo deluje pojačanje iz holandskog Neca, Entoni Musaba (2.500.000). Ima samo 19 godina, ali se momentalno uklopio i počeo da trese protivničke mreže. Monako je poslao sijaset fudbalera na pozajmice širom Evrope, a jedno od najzvučnijih imena na tom spisku je Keita Balde koji se prelelio u redove Sampdorije. Poverenje su izgubili i nekadašnji talenti poput Žorža, Bareke, Mbule koji nisu opravdali očekivanja na stadionu Luj II.

DOŠLI: (40.500.000): Kevin Foland (Bajer Leverkuzen), Aksel Disasi (Rems), Kajo Enrike (Atletiko Madrid), Entoni Musaba (Nec), Florentino (Benfika), Vito Manone (slobodan igrač)

OTIŠLI: (13.800.00): Kevin Ndoram (Mec), Džonatan Panso (Dižon), Kamil Glik (Benevento), Đordi Mbula (Majorka), Lajl Foster (Vitorija Gimaraeš), Kejta Balde (Sampdorija), Antonio Bareka (Fjorentina)

MARSELJ

Histerični Mediteranci su ponovo bili dosledni i forsirali staru i neuspešnu praksu “u minut do 12”… I to doslovce. Sredinom poslednjeg dana su sklopili posao sa Bajernom – put Velodroma je krenuo Mikael Kuizans (jednogodišnja pozajmica sa pravom otkupa 18.000.000), na Alijanc arenu je otišao desni bek Buna Sar (10.000.000). I onda, satima kasnije histerično izmišljanje alternative u vidu Joakima Melea iz Genk. Vremena za realizaciju pozajmice sa pravom otkupa (2.000.000 + 8.000.000) logično, nije bilo dovoljno. Kada je reč o Kuizansu, radi se o vezisti sličnih fudbalskih kvaliteta kao Mesut Ozil i ukoliko Andre Vilas-Boas uspe da probudi Ozila u njemu možemo očekivati i otkup na kraju sezone. Ali još uvek je rano za nagađanje. Ono što je čitaocima u Srbiji sigurno najzanimljivije jeste Nemanja Radonjić. Pre desetak dana francuski L'Ekip precrtao je Srbina u Marselju zbog dolaska brazilskog krila Luisa Enrikea (8.000.000), ali je iz kluba, tačnije od sportskog direktora Pabla Longorije u narednim danima stigao demanti. Rečeno je da Nemanja ostaje, da zna svoje mesto u ekipi i da je deo rotacije. Kako stvari stoje sa zacementiranim Florijanom Tovanom i Dimitrijem Pajeom, bivši fudbaler Crvene zvezde će se za minute boriti sa Luisom Enrikeom. Pre toga je odbrana ojačana pozajmicom talentovanog Balerdiija iz Dortmunda i besplatnim transferom japanskog vetarana Nagatoma. Poslednjeg dana prelaznog roka je na pozajmicu u Sasuolo otišao i Maksim Lopez od kojeg se na Velodromu više očekivalo prethodnih godina s obzirom kakve je nekada hvalospeve Zinedin Zidan sipao na njegovu adresu.

DOŠLI (13.000.000): Luis Enrike (Tres Pasos), Leonardo Balerdi (Borusija Dortmund), Mikael Kuizans (Bajern Minhen) Juto Nagatomo (Galatasaraj)

OTIŠLI (10.000.000): Buna Sar (Bajern Minhen), Maksim Lopez (Sasuolo)

REN

Mnogi bi rekli da je Ren pažljivo birao i napravio nekoliko odličnih poteza pred Ligu šampiona. Koliko su crveno-crni kvalitetno pazarili pokazaće i Liga 1 i elitno evropsko takmičenje. Za početak, većinu ulaznih transfera pokrili su prodajama, a poslednji dan letnje pijace sačuvali su za “apgrejdovanje” desnog krila, odnosno najskuplje pojačanje u istoriji kluba. U redove crveno-crnih stigao je biser belgijskog fudbala Žeremi Doku (26.000.000) od koga se očekuje da bude ozbiljna pokretačka snaga, kako u Ligi 1, tako i u grupnoj fazi Lige Šampiona protiv Čelsija, Sevilje i Krasnodara u kojoj šanse Rena za prolaz nisu blistave. U istom danu klub je prodao Rafinju u Lids (17.000.000 + 6.000.000 kroz bonuse) i praktično pokrio kupovinu Dokua procenivši da će se tinedjžer već sada, a i u budućnosti neuporedivo više isplatiti. U toj priči jedina nezadovoljna strana bio je sam fudbaler koji je plakao na rastaku sa saigračima želeći da ostane u Bretanji i da igra Ligu šampiona.

[#MercatoSRFC]



✍ Le jeune international belge Jérémy Doku rejoint le Stade Rennais F.C ! L’attaquant s’est engagé pour 5⃣ ans en faveur des Rouge et Noir. ????



Degemer Mat Jérémy ! ????



???? https://t.co/g0BDCbPwGj

---#AllezRennes#ToutDonner ????????⚫ pic.twitter.com/Bqww3sa6vO — Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 5, 2020

Danima, odnosno nedeljama ranije, prelazni rok Rena obeležila je selidba golmana Eduarda Mendija na Stamford Bridž vredna 24.000.000 evra. Gorostasni čuvar mreže je postao najskuplji golman kojeg je prodao neki francuski klub. Novčana svota od 24.000.000 mogla bi da naraste do celih 30.000.000 pošto su u priču uključeni i različiti bonusi. Čelnici kluba nisu oklevali u traženju alternative među stativama, pa je vrlo brzo iz Dižona stigao golman sličnih karakteristika, Alfred Gomis (10.000.000). Ali ima još argumenata u prilog tezi da je Ren bio jedan od najaktivniji francuskih klubova ovog leta. Tim sa Roazon Parka izbunario je i dvojicu defanzivaca na Apeninima, i to ni manje ni više nego iz redova velikana, Intera i Juventusa. Prvo je na pozajmicu stigao promašaj Neroazura, levi bek Dalber, a istim putem krenuo je i svojevremeno jedan od talentovanijih italijanskih štopera Danijele Rugani pošto je Dijego Godin odbio Ren. Dugo su jurili i Žefa Rein Adelejda ali Lion nije želeo da pojačava direktnu konkurenciju pošto im je prethodno prodao i desnog beka terijea za 12.000.000 evra. Špic je ojačana Girasijem od 15.000.000 evra i Ren je definitivno jači nego što je bio.

DOŠLI (71.000.000): Žeremi Doku (Anderleht), Danijele Rugani (Juventus), Dalber (Inter), Seru Girasi (Amijen), Martin Terije (Lion), Alfred Gomis (Dižon), Najef Age (Dižon)

OTIŠLI (48.000.000): Eduard Mendi (Čelsi), Rafinja (Lids), Arman Lorijante (Lorijan), Sulejman Dumbija (Anže), Lukas da Kunja (Nica), Denis Vil Poha (Vitorija Gimaraeš)

SENT ETJEN

Mere štednje, pomeranje granica u francuskom fudbalu i kraj karijere dugogodišnjeg kapitena Loika Perana. Te tri stvari obeležile su prelazni rok jednog od najvećih klubava u istoriji Francuske. Naravno, Sent Etjen već godinama ne spada među pretendente na titulu, a sezona koja je trenutno u toku mogla bi da bude vrlo teška i problematična za zelene koji ne mogu da se pohvale ozbiljnim pojačanjima, naprotiv. Sveci nisu želeli da ugoroze plate zaposlenih u klubu i odlučili su da prodaju supertalentovanog štopera Veslija Fofanu. U igri su bili Vest Hem i Milan, a na kraju je “izmanipulisan” Lester koji ga je sa 35.000.000 evra (sa bonusima bi mogao da izađe na preko 40.000.000) učinio drugim najskupljim pojačanjem u istoriji kluba, odnosno najskupljim štoperom francuskog fudbala. Klod Puel je priznao da je pričama kako štoper nije na prodaju, Sent Etjen samo želeo da podigne cenu igraču, a upecale su se , u ovom slučaju ne tako lukave Lisice, kojima je zbog povreda u centralnom delu defanzive, gorelo pod nogama. Zamena za 19-godišnjaka stigla je poslednjeg dana prelaznog roka u vidu Panajotisa Retsosa. Grčki štoper stigao je na jednogodišnju pozajmicu iz Leverkuzena sa pravom otkupa postavljenim na 6.500.000 evra. Početkom prelaznog roka bez obeštećenja iz Pari Sen Žermena stigao je najtalentovaniji francuski tinejdžer Adil Aušiš i u klubu veruju da su godinu dana nakon odlaska Remija Kabele, konačno pronašli adekvatnu zamenu na poziciji ofanzivnog veznog. Radi se o momku sa divnim pasom i kontrolom lopte, a posedovanje golgeterskog instinkta potvrdio je na U17 šampionatu Evrope prošle godine kada je u pet utakmica postigao devet golova. Nismo završili sa odlascima. Klub je na Franku Onorou, Vagneru i Mahtaru Geju zaradio ukupno 9.000.000 evra. Kada se od ukupne zarade od 44.000.000 oduzme 4.500.000 koliko je koštalo jedino plaćeno pojačanje Sent Etjena štoper Timoti Kolodžejčak, jasno je da su mere štednje u potpunosti uspele. Samo da to ne košta Sent Etjen borbe za opstanak, pošto su se u prošlogodišnjem, skraćenom prvenstvu izuzetno mučili.

DOŠLI (4.500.000): Timoti Kolodžejčak (Tigres), Adil Aušiš (Pari sen Žermen)

OTIŠLI (44.000.000): Vesli Fofana (Lester), Frank Onorat (Brest), Vagner (Mec) i Mahtar Gej (Ostende), Loik Peran (kraj karijere), Jan M’Vila (Olimpijakos), Joan Kabaj (slobodan igrač)

LIL

Pucale su bombe u oba smera na stadionu Pjer Moro. Posle dugih, komplikovanih i neizvesnih pregovora Lil je prodao Viktora Osimena Napoliju za 70.000.000 evra što je posle prošlogodišnje prodaje Nikole Pepea Arsenalu (80.000.000) bila druga najunosnija prodaja Doga svih vremena. Klub sa severa Francuske je ekspresno prosuo 32.000.000 na račun Genta za kanadskog napadača i supertalenta Džonatana Dejvida, a uprkos ogromnim očekivanjima, najskuplji fudbaler u istoriji Lila, posle šest kola Lige 1 nije uspeo da se upiše ni u jednu od dve najvažnije statističke kolone. Njegovu golgetersku apstinenciju nadoknađuje 15 godina stariji Burak Jilmaz koji je na granicu sa Belgijom stigao kao slobodan fudbaler. Turčin već pravi ogroman uticaj na igru svojim iskustvom, pokazuje da u njemu leži još koja sezona kvalitetnog fudbala u ligama petice i pomaže Lilu da bude visoko kotiran na tabeli. Lil je na još jednom primeru demonstrirao da neće dozvoliti da standardni fudbaler ode, a da mu se ne nađe zamena. Everton, Napoli, Mančester Junajted – ovi klubovi su takođe jurili Gabrijela Magalješa, ali je Brazilac odabrao Arsenal koji ga je platio 26.000.000 evra. Mesto u centralnom delu odbrane od prvog kola Lige 1 popunila je akvizicija iz Ajaksovog U-21 tima, Sven Botman (8.000.000). Daćemo samo jedan podatak. Posle šest kola Lil je najbolja odbrana prvenstva sa svega dva primljena gola. Mislimo da je dovoljno rečeno o tome koliko su Doge pažljivo birale. Tačnije, Luiš Kampoš, verovatno najbolji direktor svetskog fudbala kada je skauting maldih igrača u pitanju. Samo još da proradi rekorder Dejvid. Suma sumarum, Lil je nastavio da deli lekcije kako ozbiljno zaraditi na transfer pijaci, a da se posledice odlazaka što manje osete.

DOŠLI (45.300.000): Džonatan Dejvid (Gent), Burak Jilmaz (Bešiktaš), Sven Botman (Ajaks U-21), Orestis Karnezis (Napoli), Isak Lihađi (Marsej B)

OTIŠLI (99.000.000): Viktor Osimen (Napoli), Gabrijel Magalješ (Arsenal), Žunior Alonso (Atletiko Mineiro), Niko Gaitan (Braga)

NICA

Ovog leta Nica nije ni pompezno kupovala, ni pompezno prodavala. Potrošeno je nešto manje od 30.000.000 evra, a Orlovi su najveće pojačanje doveli poslednjeg dana prelaznog roka. Pozajmljen je Žef Rein Adelejd po modelu, 500.000 + 500.000 i 25.000.000 ukoliko klub bude želeo da ga otkupi na kraju sezone. Dolazak veziste Liona otvorio je izlazna vrata Vilanu Siprijanu koji je pozajmljen Parmi. Čelnici Nice nešto ranije pomislili da prave odličan potez dovođenjem Ronija Lopeša na pozajmicu. Iako se mučio da se nametne u Sevilji prošle sezone, radi se o igraču kojem francusko tlo izuzetno prija. Ali on to ne pokazuje na startu Lige 1 u dresu novog kluba pošto posle pet utakmica još uvek nema učinak u vidu golova i asistencija.

Momak koji je odmah počeo da se isplaćuje je Amin Gviri, pojačanje iz Liona vredno 7.000.000 evra. Ofanzivni vezista nakon prvih pet kola može da se pohvali sa po dva gola i asistencije. Iskusni Moragan Šnajderlin vratio se u domovinu za 2.200.000 evra da iskustvom pomogne na poziciji defanzivnog, po potrebi centralnog veznog , a od najskupljeg pojačanja, Brazilca Robsona Bambua (8.000.000) za sada nismo mnogo videli pošto je dobio samo jednu šansu da zaigra. Na Alijanc Rivijeru stigli su levi i desni bek – Hasan Kamara iz Remsa koji je bio u timu sezone i Džordan Lotomba iz Jang Bojsa. Daleko su jači nego što su bili, a nisu morali previše da troše.

DOŠLI (28.230.000): Robson Bambu (Atletiko Paranaesnse), Amin Gviri (Lion), Džordan Lotomba (Jang Bojs), Hasan Kamara (Rems), Morgan Šnajderlin (Everton), Lukas da Kunja (Ren)

OTIŠLI (20.500.000): Ignatijus Ganago (Lans), Kristof Erel (Brest), Adrijen Tamez (Helas Verona), Patrik Burne (Nim), Vilan Siprijern (Parma) , Žan Viktor Maekngo (Udineze), Edi Silvestre (Standard)

LORIJAN

Na krajnjem zapadu zemlje bili su svesni da prelazak iz Lige 2 u elitu mora da bude propraćen adekvatnim pojačanjima kako ne bi došlo do jo-jo efekta. Lorijan je potrošio 26.500.000 evra, zaradio svega 6.500.000, ali velika ulaganja za standarde ovog kluba ne garantuju sigurnu luku na kraju sezone. To se pokazalo već u prvih šest kola pošto je ekipa upisala četiri poraza i tek po pobedu i remi. Najskuplja akvizicija u istoriji kluba Adrijan Grbić (9.000.000) koji je prošle sezone rešetao mreže u drugom rangu francuskog fudbala, može da se pohvali sa dva pogotka, ali deluje da stvari škripe u odbrani koja je već primila 13 golova (uz Strazburovu i Dižonovu najporoznija u ligi). Uprava popularnih Oslića fokusirala se isključivo na špiceve, krila i ofanzivne veziste i deluje da bi to moglo skupo da košta novajliju u francuskoj eliti.

DOŠLI (26.500.000): Adrijan Grbić (Klermon), Terem Mofi (Kortrajk), Arman Lorijente (Ren), Stefan Dijara (Le Man), Kontan Boegar (Tuluz), Toma Monkondui (Amijen)

OTIŠLI (6.500.000): Ilan Mezlije (Lids), Džimi Kabo (Anže)

NANT

Nant je odlučio da u novu sezonu Lige 1 uđe sa poprilično sličnim timom u ondosu na prethodnu skraćenu takmičarsku godinu. Nekolicina mladih igrača koji bi se teško izborili za minutažu, poslata je na pozajmice uz jednu jedinu prodaju i to golmana Maksima Dupea koji je za 500.000 evra prešao u Tuluz i braniće u Ligi 2. Bez obeštećenja u ekipu Kristijana Gurkufa stigli su štoper Žan-Šarl Kasteleto i defanzivni vezista Pedero Ćirivelja na kojeg bi trebalo obratiti pažnju. Momak koji je stigao ispod radara može da se pohvali poređenjima sa Ćabijem Alonsom – razlog su duge lopte kao najveći kvalitet. Jedini novac klub je odlučio da uloži u kupovinu levog krila Mozesa Simona koji je posle jednogodišnje pozajmice otkupljen od Levantea za 5.000.000 i vraća se na nivo igara iz Belgije kada ga je čak želeo i LIverpul. Nakon prošlogodišnjeg bljeska kada je postigao i namestio po pet prvenstvenih golova, ove sezone Kristijan Gurkuf od njega očekuje još veći uticaj na igru tima iz Bretanje. U samoj završnici prelaznog roka stigao je i napadač Lajpciga Žan Kevin Ogusten.

DOŠLI (5.000.000): Mozes Simon (Levante), Pedro Ćirivelja (Liverpul U23), Žan-Šarl Kasteleto (Brest), Žan Kevin Ogustan (RB SLajpcig)

OTIŠLI (500.000): Maksim Dupe (Tuluz)

LANS

Novajlija u Ligi 1 ozbiljno je shvatio francusku elitu. To potvrđuje i podatak da su čelnici kluba sa severa zemlje isključivo bili fokusirani na kupovinu, ne i na prodaju igrača. Lans nije žalio novca pa je letos doveo igrače koji zauzimaju prve dve pozicije na listi najskupljih pojačanja kluba u istoriji. U Udinama je iskopano rešenje za centralni deo veznog reda. Rekorder Seko Fofana je plaćen 8.500.000 evra i sa njim ekipa dobija na preko potrebnoj kreativnosti, jer je fudbaler iz Obale Slonovače u dresu Zebri neretko preuzimao na sebe ulogu plejmejkera. Još uvek nije uspeo da se nametne konkretnim učinkom jer su povrede uslovile da odigra samo jedan meč. Druga najskuplja akvizicija Ignacijus Ganago iz Nice (6.000.000), počeo je ozbiljno da se isplaćuje na startu šampionata. Lans posle šest kola, mimo svih očekivanja drži treću poziciju, a najveće zasluge idu na račun Kamerunca koji je već postigao četiri i namestio dva gola. Štoper iz Taljeresa Fakundo Medina (3.500.000) i doskorašnje krilo Tuluza Korentan Žan (1.000.000) već su se ustalili u startnoj postavi, tako da za sada ne možemo da nađemo manu nijednom potezu koji je Lans napravio ovog leta.

DOŠLI (19.000.000): Seko Fofana (Udineze), Ignacijus Ganago (Nica), Fakundo Medina (Taljeres), Korentan Žan (Tuluz)

OTIŠLI (-): Gijom Žile (Šarlroa)

STRAZBUR

Do samog finiša prelaznog roka, Strazbur se poput Nanta vodio onom čuvenom “Tim kojem dobro ide ne treba menjati”. Situacija posle šest posle šest kola u Ligi 1 je alarmantna i delovalo je da bi klub mogao posledice zbog neaktivnosti ovom prelaznom roku. Međutim, u poslednji čas uprava Strazbura rešila je da ozbiljno odreši kesu i tako je pao rekord Hozea Luisa Čilaverta star dve decenije! Legendarni paragvajski golman plaćen 2000. godine Velezu 5.300.000 evra više nije najskuplji fudbaler u istoriji Strazbura. Takva čast pripala je Habibu Dijalou. Dosta nesvakidašnjih momenata vezano je za pomenuti transfer. Počev od toga da se sam fudaler požalio na upravu Meca koja mu, kako je rekao nije dala pravo da bira. A potom je odlučila da prihvati ponudu Strazbura tešku 10.000.000 evra, iako je Šefild nudio 15.000.000 + 3.000.000 kroz bonuse. Bilo kako bilo, Dijaloa je na de la Meno stigao kao zamenu za već duže vreme povređenog Leba Motibu, potpisavši ugovor na pet godina.

✍️ #MercatoRCSA I L'attaquant international sénégalais, Habib #Diallo, s'est engagé pour 5 ans en faveur du Racing !

Bienvenue Habib ! ⤵️ — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) October 5, 2020

Dolazak momka koji je rešetao mreže po francuskoj Ligi 2 najviše je razočarao, 2.000.000 evra teško pojačanje Madžida Vorisa. Fudbaler iz Gane je bio viđen kao kao najbliži saradnik najopasnijeg pojedinca Strazbura Ludovika Ažorka, ali izvesno je da se rađa novi napadački dvojac u sastavu Ažork – Dijalo. Odličan potez napravljen je i vraćanjem Žan-Eda Aulua koji je pre dve godine prodat Monaku za 14.000.000 evra. Doduše vezista je stigao na jednogodišnju pozajmicu. Nije bilo značajnijih rastanaka pošto su po isteku ugovora klub napustili samo golman Luj Peletije, odnosno levi bek Abdala Ndur, a na kraju se kao najveće pojačanje ispostavio ostanak štopera Mohameda Simakana za kojeg je Milan nudio 15.000.000 evra, a Vest Hem 17.000.000.

DOŠLI (12.000.000): Habib Dijalo (Mec), Mažid Varis (Porto B), Žan-Ed Aulu (Monako)

OTIŠLI (-): Luj Peltije, Abdala Ndur

ANŽE

Poverenje u golmana Ludovika Buteja ozbiljno je poljuljano kombinacijom njegovih godina (37) i kikseva koje je znao da pravi protekle sezone. Zato je uprava Anžea odlučila da najviše novca istrese za rešavanje goruće pozicije – za 7.500.000 evra iz Bordoa stigao je Pol Bernardoni i njegov uticaj već postaje primetan. Izuzećemo debakl 6:1 protiv Pari Sen Žermena na Parku Prinčeva gde se 23-godišnjak nije mnogo pitao, tek u prvih pet utakmica je već dva puta potpuno zaštitio svoj gol. Deluje da su crno-beli dobili dugoročno rešenje među stativama pošto je bivši član svih mlađih selekcija Francuske potpisao četvorogodišnji ugovor. Poslednjih sasti prelaznog roka navijači Anže dobili su poseban razlog za euforiju – za sumu između 3.000.000 i 4.000.000 evra je stigao Sofijan Bufal iz Sautmeptona. Marokanac poslednjih godina nije prikazivao mnogo kvalitetnog fudbala, ali ako mu novi klub da veštačko disanje, biće spektakularnih poteza i golova na utakmicama Anžea. na pozajmicu iz Sevilje je stigao nekadašnji Lilov sjajni zadnji vezni Ibrahim Amadu kojem takođe treba reset karijere.

Standardni defanzivni vezista Baptist Santamarija pojačao je Frajburg za 10.000.000 evra i tako postao treći najunosniji izlazni transfer u istoriji kluba, pored njega otišao je i kolega po poziciji Vensan Pažo (700.000). Na stadion Rajmon Kopa doselio se dvojac levih bekova, Sulejman Dumbija (3.000.000) i Enci Ebose (500.000). Uprava crno-belih je u aktuelnom prelaznom roku pokazala koliko je fokus bitna stvar. Rešila je prioritetnu poziciju čuvara mreže, a rezultati na startu i osvojenih 9 od 18 mogućih bodova nagoveštavaju mirnu sezonu u francuskoj eliti.

DOŠLI (11.000.000): Pol Bernardoni (Bordo), Sulejman Dumbija (Ren), Enco Ebose (Le Man), Sofijan Bufal (Sautempton), IbrahimAmadu (Sevilja)

OTIŠLI (10.700.000): Baptist Santamarija (Frajburg), Vensan Pažo (Mec)

REMS

Rems je prošle sezone imao najbolju odbranu u ligi što se videlo i po ovom prelaznom roku. Odlazak talentovanog štopera Aksela Disasija (13.000.000), o kojem smo već pisali u poglavlju o Monaku, i te kako se oseća jer je Rems primio već deset golova u prvih šest utakmica. Takođe, u Nicu je otišao i bek Hasan Kamara, zvanično izabran u tim prošle sezone. Rems već na startu sezone prima više golova nego lane, ali su makar zadržali sjajnog srpskog golmana Rajkovića kojeg je želela Sevilja. Napad je minule takmičarske godine bio poprilično neefikasan, ali su se čelnici crveno-belih odlučili da najviše novca ulože u centralnog vezistu Valona Berišu (4.300.000), fudbalera koji šparta od svog do protivničkog šesnaesterca i poseduje više kreativnosti u odnosu na recimo, Ksavijera Šavalerana, odnosno Maršala Munetsija. Za 4.000.000 od Štutgarta je otkupljen centarfor Anastasios Donis. Grk nastavlja da se muči u dresu Remsa i još uvek čeka na prvenac iako iza sebe ima 23 utakmice u svim takmičenjima.

DOŠLI (11.000.000): Valon Beriša (Lacio), Anastasios Donis (Štutgart), Frejzer Hornbi (Everton U-23), Tibo de Smet (Sent Trojden)

OTIŠLI (17.000.000): Aksel Disasi (Monako), Hasan Kamara (Nica)

BREST

Brest je ovoga leta imao jasnu računicu – prodaj jednog fudbalera i novac iskoristi za dovođenje nekolicine. Defanzivni vezista Ibrahima Dijalo prešao je u Sautempton za 15.000.000 evra i tako postao ubedljivo najskuplji izlazni transfer u istoriji Pirata. Njegov odlazak praktično je finansirao pojačanja na pozicijama levog, desnog i centralnog veznog, levog krila, štopera i napadača. Najzvučnjije ime stiglo je iz Čempionšipa, odnosno Hadersfilda, a Brest je sa Stivom Munijeom (5.000.000) dobio razbijača pred protivničkim golom koji je uparen sa najopasnijim fudbalerom Bresta iz prethodne sezone Irvinom Kardonom. Klub iz Bretanje već ima tri pobede iz šest utakmica, a deluje da su pojačanja već počela da se isplaćuju. Munije ima dva gola iz četiri utkamice, debitantskim pogocima već mogu da se pohvale i vezisti Frank Onoro (5.000.000) i Roman Favr (5.000.000)

DOŠLI (16.100.000): Stiv Menije (Hadersfild), Frank Onorat (Sent Etjen), Kristof Erel (Nica), Eriberto Tavares (Benfika B), Roman Filipotu (Nim), Roman Favr (Monako B)

OTIŠLI (15.000.000): Ibrahima Dijalo (Sautempton)

Le @SB29 officialise le départ d'Ibrahima Diallo vers le club anglais de @SouthamptonFC



Auteur de 47 matches en Rouge & Blanc, Ibrahima a pu démontrer tout son talent dans le Finistère. Le @SB29 lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière.



Bon vent Ibra ! ????⚪⚔ pic.twitter.com/kXb17ebRCh — Stade Brestois 29 (@SB29) October 4, 2020

MEC

Mec je u prošlogodišnjem skraćenom prvenstvu važio za jedan od najbezopasnijih napada, a ovog leta ne samo da se nisu ozbiljno pojačali u navali već su poslednjeg dana prelaznog roka prodali centarfora Habiba Dijaloa za Strazburu za 10.000.000 evra. Kada je reč o pridošlicama na stadon Sen Simforijen treba obratiti pažnju na desnokrilnog Vagnera, koji je prošle sezone blisatao u Ligi 2 (sedam golova, dve asistencije). Međutim, kako trenutno stvari stoje ispostavlja se da je Mec doveo rekovalescenta. Vagner je propustio 17 utakmica, praktično čitavu polusezonu pre nego što je potpisao za novi klub, a od starta Lige 1 nije upisao ni minut na terenu jer je obnovio povredu zgloba. Sent Etjen je na momku sa Zelenortskih ostrva zaradio 3.000.000 evra. Klub sa severoistoka Francuske je ovog leta napravio i eksperiment sa centarforom Mančester Sitija U-23 Terijem Embrouzom (2.000.000) koji za sada ne deluje pozitivno jer posle četiri utakmice mladi Englez i dalje čeka na prvenac. Od Monaka je za 4.500.000 evra otkupljen zadnji vezni Kevin N’Doram, on je bio tu i prošle sezone, dok je iz Troa stigao i štoper Kiki Kujate, koji je sa svojih 192 centimetara prošle sezone uspeo i da postigne pet golova u Ligi 2.

DOŠLI (14.700.000): Kevin Ndoram (Monako), Kiki Kujate (Troa), Vagner (Sent Etjen), Tjeri Embrouz (Mančester siti U-23), Voren Čimbembe (Troa), Vensan Pažo (Anže), Mark-Orel Kajar (Gengan), Lamin Gej (Generasion Fut)

OTIŠLI (10.000.000): Habib Dijalo (Strazbur), Loran Žans (Standard Lijež)

NIM

U skladu sa finansijskim mogućnostima. Nim je doveo sedam pojačanja, nijedno skuplje od 3.000.000 evra. Nekolicina se već ustalila u startnoj postavi, a iako se najviše očekivalo od najskupljeg Niklasa Elijasona na poziciji levog veziste, više od ostalih za sada pokazuje levi bek Briger Meling koji je već počeo da namešta i postiže golove. Mnogo nade se polaže u ofanzivnog vezistu Jasina Benraua – radi se o momku sa odličnim pregledom igre, vizijom i slobodnjacima, ali čije buđenje “krokodili“ još nestrpljivo čekaju. Bordou su ga platili 1.500.000 evra.

DOŠLI (11.500.000): Niklas Elijason (Bristol siti), Andres Kubas (Taljeres), Jasin Benrau (Bordo), Patrik Burne (Nica), Briger Meling (Rozenborg), Karim Aribi (ES Sahel), Baptist Rejne (Tuluz).

OTIŠLI (500.000): Roman Filipoto (Brest), Teo Sen-Lus (Red Star), Vlatko Stojanovski (Šambli).

DIŽON

Najzvučniji transfer u Dižonu bio je izlazni. Ren je zamenu za Eduarda Mendija – otišao u Čelsi – pronašao upravo na stadionu “Gaston Žerar“ odakle je za 10.000.000 evra odveo 27-godišnjeg golmana Alfreda Gomisa. Pride, otišao je i drugi golman Runar Runarson u pomalo bizarnom transferu u Arsenal teškom 2.000.000 evra.

???? MERCATO / OFFICIEL : @AlfredGom1s s'est engagé avec le @staderennais pour 5 ans.



✍️ Communiqué #DFCO ➡️ https://t.co/0MxxQziFPF



Merci et bonne chance pour la suite Alfred ???? pic.twitter.com/Z9D3wHTYgN — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) September 29, 2020

Sove su trošile manje od onoga što su zaradile, a opet su uspele da se ojačaju na šest različitih pozicija. Najviše novca, 4.000.000 izdvojeno je za Rožera Asalea, doskorašnjeg napadača Jang Bojsa i strelca gola protiv Crvene zvezde u prošlogodišnjim kvalifikacijama za Ligu šampiona. I Dižon je kupovao u Monaku, za 3.400.000 evra je iz Monaka stigao štoper Džonana Pansa, pošto je Najef Aguer za Mendijem otišao u Rim. Iz Svonsija za 3.000.000 došao Bersan Selina. Posebnu pažnju treba obratiti na Erika Ebimbea tinejdžera i vezistu koji je došao na pozajmicu iz Pari sen Žermena. Karakterišu ga fudbalska inteligencija i izuzetna mirnoća, upravo ono što je nedostajalo u veznom redu prošle sezone.

DOŠLI (13.400.000): Rodžer Asale (Jang Bojs), Džonatan Panso (Monako), Bersant Celina (Svonsi), Saturnin Alagbe (Nior), Aleks Dobre (Bornmut U-21), Erik Ebimbe (Pari sen Žermen)

OTIŠLI (17.000.000): Alfred Gomis (Ren), Najef Age (Ren), Runar Runarson (Arsenal), Hulio Tavares (Fajsli)

MONPELJE

Monpelje je tim sa ubedljivo najmanje aktivnosti na letnjoj pijaci. Po 6.000.000 evra potrošeno je na napadača Stefija Mavididija i golmana Jonasa Omlina koji je doveden da bude prvi izbor među stativama pošto je Heronimu Ruljiju istekla pozajmica. Mavididi je došao iz U-23 tima Juventusa, vrlo je brz i tehnički potkovan, ali za sada je sakupio svega 65 minuta na terenu iz pet utakmica. Jedan od razloga je i to što je navodno već uspeo da doprinese nezdravoj konkurenciji, odnosno uneo je lošu krv u ekipu, jer je tražio da igra ispred napadača Entonija Laborda ili Endija Delora smatrajući da je bolji od njih. Dobra stvar za Monpelje je što nije bilo neočekivanih odlazaka.

DOŠLI (12.300.000): Stefi Mavididi (Juventus U-23), Jonas Omlin (Bazel)

OTIŠLI (-): Heronimo Rulji (Real Sosijedad)

BORDO

Žirondinci su jedini klub u Francuskoj koji ovog leta nije potrošio ni cent. Štaviše, nisu čak dovodili ni slobodne igrače, nit su nekog uzimali na pozajmice. Samim tim, najmanje su nam zanimljivi i stavljamo ih na poslednje mesto. Pustili su su trojicu igrača koji im nisu bili od suštinskog značaja i u novu sezonu upustili su se sa poprilično identičnim timom u odnosu na prošlu, kada su posle 28. kola zaslužili sredinu tabele. Golman Pol Bernardoni (7.500.000) otišao je u Anže, a Fransoa Kamano (5.500.000) koji nije blistao u prošlogodišnjem prvenstvu otišao je u moskovsku Lokomotivu kod Marka Nikolića. Sa 14.5000.000 čiste zarade, ne bi imali ništa protiv da sezonu ponovo okončaju na poziciji 12.

DOŠLI (-)

OTIŠLI (14.500.000): Pol Bernardoni (Anže), Fransoa Kamano (Lokomotiva Moskva), Jasin Benrau (Nim).