Kao i obično kada su veliki francuski obračuni u pitanju - mnogo bure. Večeras su igrali Lion i Marselj, a sve što se događalo i pre utakmice i tokom nje sigurno će doneti različite odjeke narednih dana. Meč je završen rezultatom 1:1 (1:1), a Marselj je 70 minuta igrao sa igračem manje posle isključenja Dimitrija Pajea.

Pre meča dogodilo se nešto i zanimljivo i neuobičajeno u isto vreme. Trener Liona, Rudi Garsija, iznenadio je svoje igrače odabirom prvih 11 igrača za Marselj, ostavio je na klupi i Depaja i Dembelea i Paketu, a prema informacijama francuskih medija to je sve izazvalo šok kod igrača, a bilo je tu i ljutnje i čuđenja...

Prvo poluvreme bilo je potpuno ludo i prepuno događanja. Prvo je Dimitri Paje zablistao i postigao jako lep gol u 16. minutu onako iz koraka, gotovo peške, da bi posle tri minuta napravio glupost i ostavio ekipu na cedilu.

Startovao je oštro na skočni zglob protivnika. Dobio je prvo žuti, a onda je on preinačen u direktan crveni karton, pa je Marselj od 19. minuta igra sa igračem manje što je drastično pomoglo Lionu.

Posle isključenja Pajea Lion je napao jako i ubrzo stigao do izjednačenja i to posle penala. Auar je izveo jedanaesterac i pogodio. Svemu je prethodio faul Alvara koji je udario protivnika u nogu, umesto u loptu. Marselj se žalio, ali mu to nije mnogo pomoglo.

Čak je Lion uspeo pred kraj prvog poluvremena da postigne i drugi gol kada je Tino Kadevere posle odbitka došao do šanse i gola, ali je taj pogodak posle gledanja VAR-a poništen zbog ofsajda. Pa se na poluvreme otišlo s rezultatom 1:1.

Lion je imao veliku šansu na startu drugog poluvremena kada je Kadevere opet bio u šansi. Probao je glavom posle centaršuta Duboe, a lopta je prošla malo iznad prečke.

Srpski fudbaler Nemanja Radonjić bio je na klupi na ovoj utakmici, a ušao je u igru u 62. minutu umesto Darija Benedeta.

Imao je Radonjić dobar pokušaj dodavanja u 72. minutu, ali je dodavanje bilo presečeno. Marselj je bio opasan u tom momentu iako je imao igrača manje.

Lion je uzvratio na 10 minuta pre kraja kada je Mendes pogodio stativu i nije imao sreće u tom momentu, lako je mogao da donese trijumf Lavovima koji su bili bliži pobedi.

FRANCUSKA 1 – 6. KOLO

Petak

PSŽ- Anže 6:1 (2:0)

/Florenci 7, Nejmar 36, 47, Draksler 57, Gej 71, Mbape 84 - Traore 52/

Subota

Lens – Sent Etjen 2:0 (1:0)

/Kakuta 15 pen, Sotoka 81/

Nica – Nant 2:1 (1:1)

/Dante 27, Tiram 62 – Louza 45+5 pen/

Nedelja

Monpelje - Nim 0:1 (0:0)

/Ripar 84/

Bordo - Dižon 3:0 (2:0)

/Udan 12, Kalu 29/

Brest - Monako 1:0 (1:0)

/Favr 8/

Mec - Lorijan 3:1 (1:1)

/Nijan 44pen, 59, 64 - Hamel 36/

Strazbur - Lil 0:3 (0:1)

/Celik 21, Sančes 54, Jilmaz 68/

Ren – Rems 2:2 (2:1)

/Rafinja 24, Da Silva 37 – Abdelamid 11, Dija 66/

Lion - Marselj 1:1 (1:1)

/Auar 28 - Paje 16/