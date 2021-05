Oni koji su nas verno pratili tokom zimskog prelaznog roka dobro se sećaju Didijea Lamkela Zea. Onog igrača Antverpena koji je u jednom danu uspeo da zaseni gotovo sve nestašne momke u istoriji evropskog i svetskog fudbala, tako što je u trening centar svog kluba došao u dresu omraženog rivala Anderlehta. I sve to zbog toga što mu u klubu nisu dozvolili da pređe u grčki Panatinaikos. Definitivno da pozavidi i Mario Baloteli.

U Antverpenu su tada govorili kako je Kamerunac zgazio na klub, njegovu dušu i istoriju, ali se nekako do početka drugog dela sezone došlo do zajedničke reči. Lamkel Ze, koji je do 20. januara i meča sa Serkl Brižom u 25. kolu Pro lige zabeležio samo pet nastupa, odigrao je 14 utakmica od po 90 minuta u dresu Antverpena i postigao osam golova i ostvario tri asistencije.

Večeras je u direktnom obračunu treće mesto i poziciju u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu srušio upravo Anderleht, golom u 48. minutu i poslao giganta iz Brisela u baraž za isto takmičenje, gde ga čeka obračun sa Gentom.

Lamkel Ze je odlično reagovao na centaršut Aurelija Bute sa desne strane i glavom poslao loptu preko gol-linije, posle čega je usledilo veliko slavlje Kamerunca. Činisi se kao da mu je i samom bilo jasno da je skunuo grehe sa sebe i pokazao od kolike važnosti je bio za svoju ekipu ove sezone.

BELGIJA 1 (PLEJ-OF) – 6. KOLO

Antverp - Anderleht 1:0 (0:0)

/Lamkel Ze 48/

Klub Briž - Genk 1:2 (0:0)

/Vormer 80 - Toma 61, Deser 85/