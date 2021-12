Luda utakmica na jugu Marakane: Grafičar se izvukao sa dva igrača manje

Malobrojni ljubitelji fudbala, koji su odlučili da sredu prepodne provedu na terenima iza juga Marakane nisu zažalili zbog takve odluke. Bilo je svega u duelu Grafičara i Budućnosti iz Dobanovaca, u okviru zaostalog meča Prve Lige Srbije. Na kraju je bilo 2:2, uz dva crvena kartona, preokreta i lepih poteza.

Sve je ukazivalo da će Grafičar na seniorskom debiju novog trenera Marka Neđića upisati tri boda i krenuti ka luci spasa. Posebno posle vodećeg gola Jovana Mituljikića na idealan centaršut desnog beka Lazića. Imali su Zvezdini đaci otvoren meč, ali su vrlo brzo počeli da rade u korist svoje štete.

Odmah posle vodećeg gola Mituljikića, kardinalnu grešku napravio je Andrej Đurić, izgubivši loptu kao poslednji igrač odbrane. Na sve to zaustavio je rivala koji je usamljen krenuo ka golu Marka Ćopića i zasluženo dobio crveni karton. Ni tu nije bio kraj Neđićevih muka, pošto je do kraja poluvremena i golman Marko Ćopić, ne svojom krivicom, morao u svlačionicu. Istrčavanjem je pokušao da ispravi grešku Kneževića i zaustavio napadača Budućnosti u kolosalnoj šansi.

Grafičar se sa dva igrača manje povukao, ali je iskusna ekipa iz Dobanovaca za tri minuta preokrenula rezultatima, golovima Stefana Ilića.

Ali tek tada je počeo zaplet na jugu Marakane. Mlada ekipa Grafičara nije želela da se preda, već je krenula napredd, svesno rizikujući. Blistao je Nikola Mituljikić, koji je driblinzima i demonstracijom brzine naterao defanzivce gostiju da ga prebiju kao vola u kupusu. Igrao je unapred Grafičar i za takav pristup nagrađen je izjednačenjem Golijanina, posle prekida u faula nad Mituljikićem.

Bilo je to sredinom drugog poluvremena. Do kraja meča Grafosi su mogli i do sva tri boda sa dva igrača manje, da jednu lepu kontru nije nespretnim prijemom upropastio rezervista Abraham.

PRVA LIGA SRBIJE, ZAOSTALA UTAKMICA 17. KOLA

Sreda

Grafičar - Budućnost Dobanovci 2:2 (1:0)