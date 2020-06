LUDI TIKET (-), četvrtak, 508.798 dinara: Zanatu ga naučila pandemijska tipovanja

Tiket: GUBITAN Broj tiketa: 1137-5527817-1826 Vreme: 24.06.2020 13:27:03 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem sre. 15:00 12705 Matveev I. Arutiunyan A. -:- (-:-) up manje 1.85 Fiks sre. 15:05 11749 Kuzyo L. Dukhovenko O. -:- (-:-) up više 1.85 Fiks sre. 15:00 11964 Zharko I. Rusin D. -:- (-:-) up manje 1.85 Fiks sre. 15:25 11786 Ivchenko K. Yevhen K. -:- (-:-) up više 1.85 Fiks sre. 15:25 11860 Hladun V. Pyasta P. -:- (-:-) up manje 1.85 Fiks sre. 15:30 12708 Nikiforov O. Skotnikov S. -:- (-:-) up više 1.85 Fiks sre. 15:30 11750 Kanunnikov I. Chornobab V. -:- (-:-) up manje 1.85 Fiks sre. 15:35 11965 Ivchenko V. Timchenko R. -:- (-:-) up manje 1.85 Fiks sre. 16:00 12710 Ermilov A. Novikov I. -:- (-:-) up manje 1.85 Fiks sre. 16:00 11752 Diachenko V. Zholubak M. -:- (-:-) up manje 1.85 Fiks sre. 16:20 11754 Lukatsky A. Klim V. -:- (-:-) up manje 1.85 Fiks sre. 16:30 11755 Yurchenko K. Derypaska R. -:- (-:-) up više 1.85 Fiks sre. 16:45 11967 Ivchenko V. Rusin D. -:- (-:-) up manje 1.85 Fiks sre. 16:50 11950 Korniyenko M. Zholubak R. -:- (-:-) up manje 1.85 Fiks sre. 16:55 11932 Sokolov S. Kuvaiev R. -:- (-:-) up više 1.85 Fiks Uplata: 25,00 RSD Ukupni koeficijent: 10175.97 Potencijalni dobitak: 508.798,63 RSD

Zaista, retki su do zatvaranja fudbalskih i košarkaških terena zbog pandemije COVID-19 virusa bili oni koji su više pažnje obraćali na stoni tenis i slične male sportove. Ako smo neki benefit iz ovih nemilih dešavanja izvukli, onda su to tipovanja na takozvane male sportove. Konkretno, vidi se to na ovom tiketu koji je pao zbog jednog para, a težak je bio kvote 10.175,97…

Zaista odlično, jer igraču je prošlo 14 parova, pa ne bi imalo smisla da ovakav tiket ne naplati. Inače, preko veba uplata je iznosila 25 dinara, a MOZZART je putem benefita NAPLATI PROMAŠAJ igraču isplatio 2.500 dinara. Dakle, 100 puta je više podigao nego što je uplatio. To je zasluženo, a kladionica koja uvek daje više od očekivanog želi mu više sreće na narednim mečevima koje postavi na svoj listić.