Tiket: GUBITAN Broj tiketa: 1530-1221938-1854 Vreme: 29.09.2020 19:55:34 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem uto. 20:00 5137 Orleans Avranches 3:1 (1:1) ug 3+ 2.05 Fiks uto. 20:45 2058 Tottenham Chelsea 1:1 (0:1) ug 3+ 1.5 Fiks uto. 20:45 2277 Biggleswade Leiston 7:4 (3:1) kmb 1&3+ 1.95 Fiks uto. 20:45 2364 Lewes Worthing 1:3 (1:1) kmb 2&3+ 2.05 Fiks uto. 20:45 2507 Newtown Newi Cefn Druids 4:1 (1:1) 1ug 2+ 2.45 Fiks uto. 21:00 6408 Dynamo Kyiv Gent 3:0 (2:0) ki 1 1.95 Fiks uto. 21:30 4005 Getafe Betis 3:0 (3:0) ki 1 2.65 Fiks Uplata: 1.200,00 RSD Ukupni koeficijent: 155.63 Potencijalni dobitak: 201.690,37 RSD

Kiša ovih dana sigurno ne zaobilazi Kragijevac, kao što je sreća zaobišla jednog od igrača MOZZART kladionice u ulici Jovana Ristića, koji je čekao dobitak od unosnih 201.690 dinara. Sve je krenulo po zlu na meču Liga kupa Engleske koji su juče odirali Totenhem i Čelsi. Čekao se 3+ tip, a sve je delovalo rutinski ostvarivo, pošto je Verner za Čelsi postigao pogodak još u 19. minutu! Ali zatim ništa, suša sve do 83. minuta kada je Lamela izjednačio i odveo utakmicu do penala. Da, došlo je 2+, pa igrača nije ni zanimalo šta će Plavci i Pevci do kraja napraviti.

Ostale mečeve, koji su kao što vidite prolazili nećemo detaljnije opisivati, jer to zaista nije neophodno pošto su tipovi koji su popunjeni zaista dovoljni da opišu filozofiju igre ovog mahera. Kako bilo, igrač je tipovao realno, nije imao omiljenu igru, već je prolazio miksujući igre na golove, konačne ishode, ali i kombinacije. MOZZART to ume da ceni, pa benefit NAPLATI PROMAŠAJ u ovom slučaju na naplatu donosi 6.000 dinara. Solidna uteha, jer igrač je na ovaj tiket uložio 1.200 dinara.