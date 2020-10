Tiket: GUBITAN Broj Tiketa: 1704-2634504-1859 Vreme: 16.10.2020 14:03:55 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem pet. 18:00 8746 Parnu Vaprus Vandra Vaprus 6:2 (2:1) ki 1 1.23 Fiks pet. 17:30 5705 Haka TPS 2:1 (1:0) ki 1 2.15 Fiks pet. 17:30 5722 Mikkelin Palloilijat MyPa 4:0 (2:0) ki 1 1.32 Fiks pet. 19:00 5108 Chambly Clermont 0:3 (0:2) ug 0-3 1.13 Fiks pet. 18:45 1635 Ajax II AZ Alkmar II 3:2 (2:1) ki 1 1.73 Fiks pet. 18:45 1626 Utrecht II NEC 1:4 (1:1) ki 2 1.92 Fiks pet. 21:00 1628 Excelsior MVV 2:0 (0:0) ki 1 1.65 Fiks pet. 21:00 1630 Volendam PSV II 5:1 (0:0) ki 1 1.6 Fiks pet. 21:00 1022 Brescia Lecce 3:0 (1:0) ug 0-3 1.33 Fiks pet. 20:00 2801 Kisvarda Ferencvaros 0:2 (0:0) ki 2 1.87 Fiks pet. 19:00 3111 Magdeburg Turkucu 2:0 (1:0) tgg gg 1.58 Fiks pet. 19:00 3138 Augsburg II Aubstadt 4:0 (1:0) ki 1 1.93 Fiks pet. 18:30 3165 Pirmasens Steinbach 1:4 (0:0) ki 2 1.75 Fiks pet. 19:00 3166 Ulm K.Offenbach 1:0 (0:0) ug 0-3 1.17 Fiks pet. 19:00 8614 Havelse Hanover II 2:0 (1:0) ki 1 1.7 Fiks pet. 18:00 3461 Lks Nieciecza Jastrzebi 2:0 (1:0) ki 1 1.37 Fiks pet. 18:00 3462 Legnica Niepolomice 1:1 (0:0) ug 0-3 1.19 Fiks Uplata: 500,00 RSD Ukupni koeficijent: 1488.66 Potencijalni dobitak: 930.411,83 RSD

Zmija od tiketa, a na njoj čak 17 parova sa impresivnom ukupnom kvotom - 1.488. Uplaćen juče u beogradskom Učiteljakom naselju. Iako dugačak, iako sa parovima iz manjih fudbalskih takmičenja, nije nabacan tek-tako.

Naređao je ovde Mozzartov majstor odlične parove i vezao za realne igre i - umalo da mu prođe. I umalo da postane (zamalo) milioner jer bi mu, da je prošlo MOZZART isplatio 930.411 dinara.

Kao i uvek, dovoljan je bio samo jedan par, ovaj put čak jedan klub da sve upropasti. A to je bio Turkuču Atasport, klub turskkih iseljenika u Nemačkoj pošto je izgubio u Trećoj ligi od Magdeburga sa 0:2. No, to nije problem, već što "gastosi" nisu dali niti jedan pogodak za GG.

Za utehu tu je MOZZART benefit NAPLATI PROMAŠAJ, uvek spreman da pomogne našim razočaranim igračima. Pošto je uplata bila 500 dinara, ovaj majstor je dobio 10 puta veću sumu, dakle 5.000 da lakše svari ovaj težak pad.