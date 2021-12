LUDI TIKET, četvrtak, 159.899 dinara: ALEKSANDAR VELIKI - gladijator dana

Tiket: DOBITAN Broj Tiketa: 1137-5594960-1978 Vreme: 08.12.2021 11:28:36 početak broj domaćin gost rezultat tip kvota sistem sre. 13:00 1961 Makedonija GP Academia P. 4:1 (2:0) ug 5+ 8.25 Fix sre. 13:35 2998 Al-Ain Ohod 1:4 (1:1) ki 2 2.95 Fix sre. 13:00 1963 Renova Tikves 1:1 (0:0) ug 0-2 1.69 Fix sre. 13:00 2764 Sutjeska Podgorica 3:0 (0:0) ug 3+ 1.9 Fix sre. 12:30 4761 Nantong Zhiyun Shaanxi Changan 1:2 (1:1) kmb X2&2+ 2 Fix Uplata: 1.003,00 RSD Ukupni koeficijent: 156.30 undefined 159.899,60 RSD

Dva i dva su četiri, ili možda postoje ludi slučajevi u svetu betinga, kada možeš da sabereš mnogo više? Dabome da možeš, ali to važi samo za MOZZART kladionicu! Može to da potvrdi i jedan Aleksandar M. koji je juče sa tri tiketa uleteo u MOZZART gladijatorski izazov. On iza sebe ima listić koji ga je uz dva gubitna listića izdigao na čelo dnevne tabele takmičenja koje zbraja benefit za benefitom. Glavna caka na dobitnom tiketu dolazi nam u vidu para iz zemlje Aleksandra Velikog, iz Makedonije, ali o tome ćemo docnije…

Elem, MOZZARTOV Aleksandar jesa pet parova podigao 3.130 dinara pride u odnosu na očekivan dobitak, odnosno dodatna dva procenta isplate, što je u ovom slučaju samo jedan u nizu benefita koje je ostvario igrajući onlajn. On je gladijusom (rimski mač), ovim tiketom sasekao i 15.629,54 poena u borbama MOZZART gladijatora. To mu je donelo prvo mesto na tabeli trećeg dana, druge nedelje naših borbi, što će reći da je uz sve navedeno inkasirao i 300.000 RSD freebeta. Trenutno je peti na listi nedeljnih borbi.

Ovako smo računali skor na Aleksandrovom tiketu dana:

(1.000/10)x(156,3/1)=15.629,54

E, sad on je s ovih pet parova, uz dodatna dva gubitna tiketa inkasirao ukupno 15.783,58 poena. Na jednom je Aleksandar imao 125,55, a na drugom 28,49 poena, i to vam je cela matematika, što je dokaz da u MOZZARTU možeš čak i da grešiš, a opet da pobeđuješ. Reprezentativan primer je naš Aleksandar M... Naime, gešio je u prva dva dana, ali mu to nije smetalo da pedantno sakuplja bodove, pa ga trenutno vidimo na petom mestu nedeljnih borbi MOZZART galdijatora, sa ukupno 15.901,94 poena, uz 300.000 RSD, koliko sleduje najboljem na ovoj poziciji.

Što se tiče doktrine uspeha na ovom tiketu, na njemu bombastično deluje UG5+ tip s meča Makedonija ĐP – Akademija Pandev (4:1). Tu je pogođena kvota 8,25, a nje sigurno ne bi bilo, da Bosanac, Adis Hadžanović nije ublažio poraz Akademije Pandev u 90. minutu utakmice. Zar ovo nije bomba iz zemlje Aleksandra Makedonskog-Aleksandra Velikog?

Ako i ti misliš da možeš nešto slično, slobodno se pridruži! MOZZART borbe u takmičenju gladijatora traju do 30. januara, što znači da imaš šansu da izdominiraš.