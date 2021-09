LUDI TIKET, četvrtak, 318.150 dinara: Zaokruženih 15 konačnih ishoda

Tiket: DOBITAN Broj Tiketa: 1137-8823134-1956 Vreme: 22.09.2021 15:12:55 početak broj domaćin gost rezultat tip kvota sistem sre. 19:00 5031 Lille Reims 2:1 (2:0) ki 1 1.85 Fix sre. 19:00 5028 Rennes Clermont 6:0 (2:0) ki 1 2.2 Fix sre. 21:00 5030 Metz PSG 1:2 (1:1) ki 2 1.33 Fix sre. 21:00 5035 Olympique Lyon Troyes 3:1 (0:1) ki 1 1.4 Fix sre. 18:30 1058 Spezia Juventus 2:3 (1:1) ki 2 1.38 Fix sre. 18:00 5801 Flora Trans Narva 5:2 (2:1) ki 1 1.13 Fix sre. 17:30 5703 Ilves Mariehamn 2:0 (1:0) ki 1 2.3 Fix sre. 17:30 5705 Inter Turku AC Oulu 4:0 (3:0) ki 1 1.45 Fix sre. 17:15 5210 Olympiakos Apollon S. 4:1 (1:0) ki 1 1.2 Fix sre. 17:15 5209 Panetolikos PAOK 1:2 (0:1) ki 2 1.62 Fix sre. 19:30 5211 AEK Lamia 1:0 (0:0) ki 1 1.38 Fix sre. 18:00 3372 Lausanne Young Boys 1:6 (0:2) ki 2 1.52 Fix sre. 19:00 5404 Djurgarden Degerfors 3:2 (2:0) ki 1 1.3 Fix sre. 18:00 1241 Sh.Soligorsk Energetik BGU 2:0 (1:0) ki 1 1.35 Fix sre. 20:15 1902 Olimpija Domzale 2:1 (1:1) ki 1 1.88 Fix Uplata: 500,00 RSD Ukupni koeficijent: 530.25 undefined 318.150,50 RSD

Znate i sami da tiket od 15 parova ne prolazi lako, a ako se pitate kako se to ipak radi, onda dobro pogledajte ovaj. Igrač s veba vezao je sve same igre na konačne ishode. Bez greške mu je došla kvota 530,25. A, kada bismo želeli detaljno da vam dočaramo svaki par, to ne bi bilo kratko. Odužilo bi se. Zato, bolje pogledajte sami ovaj savršeni tiket.

-------------------

Misliš da poznaješ fudbal bolje od drugih? Mozzart Prognozzer ti pruža šansu da to i dokažeš i osvajaš vredne nagrade svake nedelje! Odigraj odmah potpuno besplatno!

-------------------

Vidite i sami da uplata nije bila pozamašna, kao i da je listić baziran na varljivim konačnim ishodima. Jedan gol lako obara savršenstvo i odnosi novac niz vetar. Zbog toga naš veb igrač zaslužuje ogroman aplauz. Alal vera, majstore!