Tiket: DOBITAN Broj Tiketa: 1137-4497316-1892 Vreme: 10.02.2021 15:48:57 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem sre. 17:00 5025 Nimes Nice 1:3 (1:2) ki 2 2 Fiks sre. 17:00 5026 Brest Rodez 2:1 (2:1) ki 1 1.6 Fiks sre. 17:30 3487 Pogon Szczecin Piast Gliwice 1:2 (0:1) tgg gg 1.83 Fiks sre. 18:00 1843 Genk St.Truiden 1:0 (0:0) ki 1 1.75 Fiks sre. 18:00 5541 Fremad Amager Sonderjylland 1:2 (0:1) ki 2 2 Fiks sre. 18:05 4610 Rijeka Hajduk 0:1 (0:0) ki 2 3.3 Fiks sre. 18:15 3377 Servette St.Galen 2:2 (1:1) tgg gg3+ 1.72 Fiks sre. 18:30 2053 Swansea Man.City 1:3 (0:1) ug 3+ 1.45 Fiks sre. 19:00 5027 Dijon Lille 0:1 (0:1) ki 2 1.58 Fiks sre. 19:00 1021 Reggina Virtus E. 1:0 (1:0) ki 1 1.95 Fiks sre. 19:45 2862 Vasas Fehervar 1:2 (1:2) tgg gg 1.77 Fiks sre. 20:00 8605 Reading Brentford 1:3 (1:1) tgg gg 1.87 Fiks sre. 20:00 1643 Ajax PSV 2:1 (2:0) tgg gg3+ 1.72 Fiks sre. 20:30 2055 Sheffield Utd Bristol City 1:0 (0:0) ki 1 1.65 Fiks sre. 20:30 3379 Young Boys Lausanne 1:0 (1:0) ki 1 1.4 Fiks sre. 20:30 5242 Olympiakos Aris 2:1 (2:1) ki 1 1.55 Fiks sre. 20:45 1003 Atalanta Napoli 3:1 (2:0) tgg gg 1.62 Fiks sre. 21:00 1037 Chievo Reggiana 1:0 (0:0) ki 1 1.52 Fiks sre. 21:00 2402 St.Mirren Celtic 0:4 (0:1) ki 2 1.52 Fiks sre. 21:15 2056 Everton Tottenham 4:4 (3:2) tgg gg 1.83 Fiks sre. 21:15 4161 Braga Porto 1:1 (0:1) tgg gg 1.7 Fiks Uplata: 25,00 RSD Ukupni koeficijent: 123356.03 Dobitak 4.934.241,37 RSD

Odigrao je 21 par, uložio tek 25 dinara, ili nešto više od dinarčića po meču. Dakle, igralo se na veliko, a ulagalo na malo, da bi se u kešu dobilo 4.934.241 dinara, uz bonus u iznosu od skoro pa dva miliona. Zašto kažemo desilo se čudo neviđeno? Pa priča je prošla Braginim golom u 112. minutu, u sudijskoj nadoknadi na prvom polufinalnom meču s Portom koji je u momentu overavanja GG tipa imao dva igrača manje. Kao što vidite, sreća je bila njegov saveznik, a ostale tipove vidite i sami…

Izdvajati nećemo ništa konkretno, ali ćemo eto reći da jedno čudo ne ide samo. Jadranski derbi i Hajduk na dvojci već devet godina niko nije overio, ali došao je i taj dan. Desilo se to u 94. minutu, ponovo u sudijskoj nadoknadi vremena golom Mija Catkaša za Bile i overu MOZZART kvote 3,30. Eto kako je igrač došao i do “SUPER MULTI BONUS” isplate u iznosu od 1.850.341 dinara. Da dobro vidite, a to vam je 60 procenata više od primarno očekivane isplate koja bi bez MOZZART dopinga iznosila 3.083.900 dinara.