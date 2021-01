Tiket: GUBITAN Broj Tiketa: 1048-9474348-1882 Vreme: 06.01.2021 11:00:02 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem sre. 20:45 2045 Man.Utd. Man.City 0:2 (0:0) 1pp 1 3.45 Fiks sre. 20:45 1816 Eupen Genk 1:4 (1:2) 1pp 2 2.6 Fiks sre. 15:00 1005 Lazio Fiorentina 2:1 (1:0) 1pp 1 2.85 Fiks sre. 21:00 4021 Ath.Bilbao Barcelona 2:3 (1:2) 1pp 2 2.4 Fiks sre. 19:00 4124 Leixoes Oliveirense 1:1 (1:0) 1pp 1 2.9 Fiks sre. 21:00 5016 Olympique Marseille Montpellier 3:1 (1:0) 1pp 1 3.15 Fiks sre. 21:00 5013 Olympique Lyon Lens 3:2 (1:0) 1pp 1 1.9 Fiks sre. 14:00 5327 Basaksehir Erzurum 1:0 (1:0) 1pp 1 1.75 Fiks sre. 17:00 5332 Besiktas Rizespor 6:0 (2:0) 1pp 1 1.85 Fiks Uplata: 200,00 RSD Ukupni koeficijent: 3447.63 Potencijalni dobitak: 861.907,15 RSD

Mogao je to da bude dobitak iz snova. Mogao, ali nije, jer se Markus Rašford u uvodnim minutima meča Mančester junajted – Mančeser Siti našao u ofsajdu od pola koraka pre nego što je Džon Stouns zatresao sopstvenu mrežu. Da je napadač Crvenih đavola „zakasnio“ za treptaj oka svakako bi stigao do lopte, pogodak bi se važio, možda bi njime velikan sa Old Traforda nagovestio drugačiji ishod polufinala Liga kupa. Ovako je na megdan Totenhemu otišao gradski rival, a jedan Novopazarac ostao bez ogromne nagrade.

Na uplatnom mestu u Novom Pazaru, igrač kladionice MOZZART sastavio je tiket na kome je prognozirao ishode prvih poluvremena devet susreta utakmica širom Evrope. Sve je išlo po planu, od Serije A, susreta u Primeri, belgijskoj Pro ligi, portugalskoj Primeiri, turskoj Superligi i francuskoj Ligi 1. Omanuo je samo na duelu klubova iz Mančestera, tipovao je vođstvo Junajteda posle prvih 45 minuta, na semaforu je ostalo 0:0, da bi Građani slavili u nastavku.

Na uplatu od 200 dinara ovaj Novopazarac je ciljao kvotu 3.447, što bi mu donelo 861.907 dinar, uključujući i MOZZART bonus na osnovu devet pogođenih parova sa kvotom 1,35 i više, bez igre konačan ishod na tiketu. Ovako je na osnovu činjenice da je proizvod pogođenih kvota veći od 999 iskoristio pravo na bonus Naplati promašaj, zaradio je sto puta veću sumu od vrednosti uplate.

Dakle, 20.000 dinara. Taman i da danas okuša sreću...