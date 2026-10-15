LUDI TIKET, četvrtak, 911.747: Ono kad gađaš samo jedan tip, a dobitak ode u nebo

Društvo je isključivo elitno (Liga šampiona), ali je elitan i - tiket. Naš igrač sa Web-a imao je vrlo jasan plan i taktiku kako da dođe do ogromnog dobitka. Na svih šest mečeva stavio je identičan tip - da će jedna ekipa postići više golova od margine 2,5. Pet parova je iz Lige šampiona, jedan iz Čempionšipa.

Na kvotu 4341 uložio je samo 200 dinara, a dobitak je iznosio impozantnih 911.747. Dok samo juče imali vrlo zanimljiv tiket gde nijedan par nije bio iz najelitnijieg klupskog takmičenja, ovaj put smo imali situaciju da je igrač hrabro gađao mečeve Lige šampiona iako je poznato koliko tu ume da bude nagaznih mina. On je rešio da proba i - uspelo mu je. Još mu je najmanja kvota koju je imao na tiketu bila 2.65. Svaka čast.