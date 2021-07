Tiket: GUBITAN Broj Tiketa: 1137-5611228-1932 Vreme: 30.06.2021 20:57:13 početak broj domaćin gost rezultat tip kvota sistem sre. 21:00 1551 Fluminense Atletico PR 1:4 (1:1) ki X 2.95 Fix sre. 21:00 1516 Fortaleza CE Chapecoense 3:2 (0:1) kmb 1&2+ 1.95 Fix sre. 21:00 1527 Botafogo M20 Vasco M20 1:1 (0:0) ki X 3 Fix sre. 21:00 1413 Palestino Concepcion 4:0 (2:0) kmb 1&2+ 1.55 Fix sre. 21:15 8599 Haukar Ir Reykjavik 5:2 (3:0) tgg gg 1.42 Fix sre. 21:15 8600 Reynir Njardvik 1:3 (0:0) tgg gg 1.35 Fix sre. 21:15 8602 Volsungur Magni 2:2 (1:1) tgg gg3+ 1.3 Fix sre. 21:30 1563 Ponte Preta CSA 2:1 (1:0) ug 1-3 1.32 Fix Uplata: 10.000,00 RSD Ukupni koeficijent: 87.99 Potencijalni dobitan 10.000,00 RSD

Videli ste kako je izgledao tiket majstora za Brazilce koji je pogodio osam parova, a više nego desetostruko veći dobitak su Brazilci odneli još jednom MOZZART kladiocu.

Doduše, ovde je ulog bio ozbiljniji, pa je potencijalni dobitak iznosio skoro milion dinara. Uz četiri ligaška meča iz Brazila, našli su se tu još tri para iz Islanda i jedan iz Čilea. Uglavnom je gađao golove i dobro ih je gađao. Ali je dodao i dva iksa u konačnom ishodu od kojih je jedan srušio tiket.

Reč je o duelu Fluminensea i Ateltiko Paranaesnea. Iako je Flu bio u seriji od tri meča bez pobede, naš kladilac je verovao da može da zaustavi Atletiko Paranaense koji je posle serije od četiri pobede zabeležio dva kiksa. Možda je to bio osećaj da ni jednima, ni drugim ne ide u poslednje vreme i da će biti zadovoljni remijem. Ipak, bio je to loš osećaj... Flu je poveo golom legendarnog Freda u drugom minutu ali su gosti izjednačili do poluvremena i onda dali još tri komada u drugom poluvremenu.

I tako odneli skoro milion dinra sa tiketa...