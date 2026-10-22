LUDI TIKET, četvrtak, 970.008 dinara: Hvala Zirkzeu za nebitan gol

Mančester Junajtedu ništa ne znači, niti mu šta menja, čak bi moglo da se konstatuje da je pogodak Džošue Zirkzea nebitan, ali ono što je rezervista Crvenih đavola uradio u prvom minutu nadoknade vremena na gostovanju Komu silno je obradovalo jednog igrača Kladionice Mozzart. Razlog: na taj način mu je prošao tiket na osnovu kojeg je zaradio oko 8.300 evra.

Italijanski predstavnik je mnogo pre toga osigurao pobedu (na kraju je bilo 4:1), ali je naš kladilac čekao prolaz tipa GG4+ i dočekao ga zahvaljujući Holanđaninu.