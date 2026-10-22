LUDI TIKET, četvrtak, 970.008 dinara: Hvala Zirkzeu za nebitan gol
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Vreme čitanja: 1min | čet. 22.10.26. | 09:00
I još jedan gol u nadoknadi se ispostavio ključnim
Mančester Junajtedu ništa ne znači, niti mu šta menja, čak bi moglo da se konstatuje da je pogodak Džošue Zirkzea nebitan, ali ono što je rezervista Crvenih đavola uradio u prvom minutu nadoknade vremena na gostovanju Komu silno je obradovalo jednog igrača Kladionice Mozzart. Razlog: na taj način mu je prošao tiket na osnovu kojeg je zaradio oko 8.300 evra.
Italijanski predstavnik je mnogo pre toga osigurao pobedu (na kraju je bilo 4:1), ali je naš kladilac čekao prolaz tipa GG4+ i dočekao ga zahvaljujući Holanđaninu.
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Nešto ranije, na susretu UEFA Lige mladih, Lil – Galatasaraj, gosti su postigli gol takođe u nadoknadi, zbog čega je ukupan broj golova ušao u traženi opseg.
Sve ostalo je išlo kao po loju, pa je na ulog od 1.000 dinara i zahvaljujući tome što je pogodio svih deset parova – što mu je donelo prolaz kvote 776,01, a usput ostvario i Mozzart bonus – naš kladilac inkasirao 970.008 dinara.
Čestitamo!