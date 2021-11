LUDI TIKET, nedelja, 142.642 dinara: Prošlo tri puta gg3+ posle 0:0 na poluvremenu...

Tiket: DOBITAN Broj Tiketa: 1137-4384403-1975 Vreme: 27.11.2021 14:52:40 početak broj domaćin gost rezultat tip kvota sistem sub. 15:00 1011 Empoli Fiorentina 2:1 (0:0) tgg gg3+ 2.05 Fix sub. 15:00 1010 Sampdoria Verona 3:1 (0:1) pk 12-1X 3 Fix sub. 15:30 3006 Wolfsburg Dortmund 1:3 (1:1) tgg gg4+ 3.4 Fix sub. 15:30 3003 Bochum Freiburg 2:1 (0:0) tgg gg3+ 2.5 Fix sub. 15:00 2783 Sloboda T. Zeljeznicar 1:1 (1:1) pk 1X-X2 2.25 Fix sub. 15:00 2782 Zrinjski Posusje 3:1 (1:0) dp 1-1 2.1 Fix sub. 15:00 3454 Slask Stal Mielec 2:1 (0:0) tgg gg3+ 2.1 Fix Uplata: 250,00 RSD Ukupni koeficijent: 518.70 undefined 142.642,14 RSD

Tiket odigran preko Mozzartweba i jedinstven slučaj - na čak tri utakmice naš kladilac je gađao gg3+, na sve tri posle prvih 45 minuta nije bilo golova, a onda u nastavku tačno ono što je bilo potrebno: 2:1, 2:1 i 2:1?!

Da sve bude spektakularnije pobrinuli se strelci, odnosno njihov tajming za postizanje pogodaka. U toskanskom derbiju Empoli je okrenuo Fjorentinu pogocima u 87. i 89. minutu; Bohum do pobedonosnog hica došao u 82. i to sa pola terena (naš Miloš Pantović); a u na susretu Slask - Stal beše 0:0 sve do 77. minuta, kada je konačno krenulo da pršti: prvi, dakle, na 13 minuta do kraja, pa još po jedan na obe strane u 80. i 81. minutu.

Nešto što se zaista retko dešava...

Kao nagrada za sve ovo dobitak od 129.674 dinara, pa onda i benefit u vidu SUPER MULTI BONUSA što isplatu podiže na 142.642 dinara.