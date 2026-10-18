LUDI TIKET (-), nedelja, 1.536.029 dinara: Englezi srušili milionski tiket, 'Naplati promašaj' ublažio udarac
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Vreme čitanja: 1min | ned. 18.10.26. | 10:46
Presudili golovi koji su izostali u drugom poluvremenu meča Njukasla i Aston Vile
Koliko sportsko klađenje ponekad može da bude surovo, najbolje pokazuje primer ovog tiketa. Jedan Mozzartov igrač sastavio je tiket od pet parova (jedan bio iz Mozzart Relax ponude), sa ukupnom kvotom od čak 6.274,63, a upravo ga je najmanji koeficijent koštao dobitka od 1.536.029,91 dinara.
Na tiket je uloženo 240 dinara, a igraču su prošli prelazi iz 2-X, za koje je na meču Hanovera protiv Sent Paulija kvota iznosila 13,0, dok je na utakmici Lila protiv Bresta isti tip nosio kvotu 14,0. Ipak, uprkos pogođenim velikim kvotama, po igrača je na kraju koban bio najmanji koeficijent na listiću. Odigrao je 2GG (oba tima će postići najmanje po gol u drugom poluvremenu) na utakmici Njukasl – Aston Vila, ali kvota 2,55 nije ispoštovana, jer su mreže mirovale u drugom poluvremenu, nakon što je Johan Manzambi u 36. minutu postavio, ispostaviće se, konačan rezultat.
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Iako mu je na kraju izmakla ogromna suma, igrač nije ostao praznih ruku. Zahvaljujući Mozzart benefitu "NAPLATI PROMAŠAJ“, na račun mu je leglo 24.000 dinara.