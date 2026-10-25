LUDI TIKET (-), nedelja, 1.626.579,62 dinara: Portugalci odnesoše milionski dobitak
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Vreme čitanja: 1min | ned. 25.10.26. | 07:15
Gađao čovek da će na 15 utakmica pasti više golova u drugom poluvremenu i samo na jednoj omanuo
Nekad zaista treba imati sreće, a ovaj igrač sa Mocartovog sajta je baš nije imao. Hteo je da ide mimo šablona, da ne gađa kečeve, ikseve i dvojke nego da promeni traku i gađa da će u svakoj od 15 utakmica koje se nalaze na tiketu pasti više golova u drugom poluvremenu.
I za malo uspeo. Na kvotu 11.217, 79 uplatio je svega 100 dinara i mogao do dobitka od čak 1.626.579 dinara. Bio je na dobrom putu, ali su na kraju sve uprskali - Portugalci. Na utakmici između Alverke i Aruke prvi gol je pao u 25. minutu, dakle sasvim dovoljno vremena da se mreže još nekoliko puta zatresu na obe strane.
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Ali je posle tog prvog gola sve - stalo. I ode milionski dobitak. Na kraju je neki novac ipak uspeo da dobije i to uz pomoć bonusa "Naplati promašaj". Došao je do cifre od 10.000 dinara. Makar neka uteha.