LUDI TIKET (-), nedelja, 1.626.579,62 dinara: Portugalci odnesoše milionski dobitak

Nekad zaista treba imati sreće, a ovaj igrač sa Mocartovog sajta je baš nije imao. Hteo je da ide mimo šablona, da ne gađa kečeve, ikseve i dvojke nego da promeni traku i gađa da će u svakoj od 15 utakmica koje se nalaze na tiketu pasti više golova u drugom poluvremenu.

I za malo uspeo. Na kvotu 11.217, 79 uplatio je svega 100 dinara i mogao do dobitka od čak 1.626.579 dinara. Bio je na dobrom putu, ali su na kraju sve uprskali - Portugalci. Na utakmici između Alverke i Aruke prvi gol je pao u 25. minutu, dakle sasvim dovoljno vremena da se mreže još nekoliko puta zatresu na obe strane.