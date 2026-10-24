LUDI TIKET (-), nedelja, 1.853.280 dinara: Tmurno egipatsko popodne
Vreme čitanja: 2min | sub. 24.10.26. | 09:12
Tri para druge lige uhvaćena, na četvrtom izostali golovi u prvom poluvremenu
Ume u Egiptu da bude baš lepo vreme i krajem oktobra, da bude i oko 30 stepeni u ovom periodu, zbog čega je jedan od naših igrača rešio da zađe tamo i to čak do druge lige. Nije baš drugi rang egipatskog fudbala nešto poznat po tome da je atraktivan, s obzirom da nema puno golova i da jednostavno fudbal nije kvalitetan, ali dođe dan i kada tu može svašta da se zaokruži.
Takvu ideju imao je i igrač koji je uplatio 1.000 na četiri utakmice i pokušao da uhvati sve mečeve egipatske druge lige, koji su počinjali u 14.30. Bio je blizu jer je pogodio tri od četiri para.
Izabrane vesti
Bio je blizu kada je u pitanju broj pogođenih parova, ali kada je u pitanju ta jedna utakmica koja je promašena... Slobodno se može reći – ni blizu. Tipovao je da će svuda biti golova i ko se uopšte nadao da će i ovoliko doći jer je pogođeno da će Haras El Hodod i Proksi dati po gol u prvom poluvremenu, kao i El Entag i El Mansura.
MOZZART RELAX radi za tebe – Gol do 10. minuta i tipovi 2+, 3+ i GG su odmah prošli
Hrabrije se dosta išlo na utakmici Masar – Farko, gde je gađao da će domaćin dati dva gola u prvom poluvremenu i pogodio je. Ostalo je još da Tim Kairo postigne dva gola u prvom delu igre protiv Tersane, ali je to očigledno bila nemoguća misija.
Dosta govori i kvota 11 na ovakvu igru, a i rezultat utakmice jer je na kraju bilo 0:0.
Zbog benefita NAPLATI PROMAŠAJ, stiže na nalog 5.000 dinara za nove pokušaje i nove ideje u ovom stilu, pa se nadamo da će biti jednom i na drugoj strani kada je LUDI TIKET u pitanju, onoj dobitnoj.
Tiket pogledajte OVDE.