LUDI TIKET (-), nedelja, 1.853.280 dinara: Tmurno egipatsko popodne

Bio je blizu kada je u pitanju broj pogođenih parova, ali kada je u pitanju ta jedna utakmica koja je promašena... Slobodno se može reći – ni blizu. Tipovao je da će svuda biti golova i ko se uopšte nadao da će i ovoliko doći jer je pogođeno da će Haras El Hodod i Proksi dati po gol u prvom poluvremenu, kao i El Entag i El Mansura.

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Hrabrije se dosta išlo na utakmici Masar – Farko, gde je gađao da će domaćin dati dva gola u prvom poluvremenu i pogodio je. Ostalo je još da Tim Kairo postigne dva gola u prvom delu igre protiv Tersane, ali je to očigledno bila nemoguća misija.

Dosta govori i kvota 11 na ovakvu igru, a i rezultat utakmice jer je na kraju bilo 0:0.

Zbog benefita NAPLATI PROMAŠAJ, stiže na nalog 5.000 dinara za nove pokušaje i nove ideje u ovom stilu, pa se nadamo da će biti jednom i na drugoj strani kada je LUDI TIKET u pitanju, onoj dobitnoj.

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