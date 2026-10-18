LUDI TIKET, nedelja, 347.540 dinara: Kakav majstor za ikseve! Pančevac sa 200 dinara došao do skoro 350.000
Vreme čitanja: 2min | ned. 18.10.26. | 09:47
Šest utakmica i šest zelenih kvačica pored tipa "X"
Da je neko pokušao da sastavi tiket na kojem će pogoditi šest nerešenih rezultata, verovatno bi mu mnogi rekli da je preveliki optimista. Ali jedan Mozzartov kladilac iz Pančeva nije samo pokušao, već je svoju fudbalsku intuiciju pretvorio u ozbiljan dobitak! Za svega 200 uloženih dinara inkasirao je fantastičnih 347.540,68 dinara!
Šest utakmica, šest ikseva i šest zelenih kvačica! Dobitni tiket uplaćen na Mozzartovom uplatnom mestu Pančevo 2.1 pokazao je da za ozbiljnu zaradu nije neophodno juriti desetine parova. Dovoljno je imati hrabrosti da se na šest različitih fudbalskih terena predvidi isti ishod - nerešen rezultat.
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A naš junak je remije tražio širom Evrope, od Grčke i Škotske, preko Slovenije i Nemačke, sve do Hrvatske i Poljske. Nije ga zanimala pobeda favorita, nije pokušavao da pronađe sigurnice, već je na svakom susretu zaokružio X.
Počelo je u Grčkoj, gde su Levadijakos i Volos odigrali utakmicu bez golova (0:0), što je Pančevcu donelo prvi prolaz po kvoti 3,30. Istovremeno, u Škotskoj su Sent Džonston i Dandi Junajted podelili bodove rezultatom 1:1, uz kvotu 3,40.
Ništa manje uspešan nije bio ni izlet u Sloveniju. Mura i Nafta Lendava nisu uspele da zatresu mreže (0:0), pa je na tiketu zasvetlela još jedna zelena kvačica, ovog puta uz kvotu 3,35. Posebno zanimljiv bio je izbor iz nemačke Cvajte. Hanover i Sankt Pauli odigrali su 1:1, baš kako je naš kladilac priželjkivao, a kvota na nerešen rezultat iznosila je 3,50.
Ipak, najveću pojedinačnu kvotu na tiketu doneo je hrvatski okršaj Osijeka i Gorice. Njihovih 1:1 vredelo je čak 3,70, pa je upravo ovaj par imao najveći doprinos ukupnom koeficijentu. Za kompletiranje ove male fudbalske simfonije nerešenih rezultata pobrinuli su se Krakovija i Legija, koji su takođe odigrali 1:1, uz kvotu 3,40.