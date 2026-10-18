LUDI TIKET, nedelja, 347.540 dinara: Kakav majstor za ikseve! Pančevac sa 200 dinara došao do skoro 350.000

A naš junak je remije tražio širom Evrope, od Grčke i Škotske, preko Slovenije i Nemačke, sve do Hrvatske i Poljske. Nije ga zanimala pobeda favorita, nije pokušavao da pronađe sigurnice, već je na svakom susretu zaokružio X.

Počelo je u Grčkoj, gde su Levadijakos i Volos odigrali utakmicu bez golova (0:0), što je Pančevcu donelo prvi prolaz po kvoti 3,30. Istovremeno, u Škotskoj su Sent Džonston i Dandi Junajted podelili bodove rezultatom 1:1, uz kvotu 3,40.

Ništa manje uspešan nije bio ni izlet u Sloveniju. Mura i Nafta Lendava nisu uspele da zatresu mreže (0:0), pa je na tiketu zasvetlela još jedna zelena kvačica, ovog puta uz kvotu 3,35. Posebno zanimljiv bio je izbor iz nemačke Cvajte. Hanover i Sankt Pauli odigrali su 1:1, baš kako je naš kladilac priželjkivao, a kvota na nerešen rezultat iznosila je 3,50.

Ipak, najveću pojedinačnu kvotu na tiketu doneo je hrvatski okršaj Osijeka i Gorice. Njihovih 1:1 vredelo je čak 3,70, pa je upravo ovaj par imao najveći doprinos ukupnom koeficijentu. Za kompletiranje ove male fudbalske simfonije nerešenih rezultata pobrinuli su se Krakovija i Legija, koji su takođe odigrali 1:1, uz kvotu 3,40.