Tiket: GUBITAN Broj Tiketa: 1060-4050557-1880 Vreme: 31.12.2020 10:28:39 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem čet. 12:30 3701 Persepolis T. Zob Ahan 1:1 (1:0) tgg gg 2.25 Fiks čet. 13:00 8761 Al Jalil Al-Arabi Irbid 2:1 (1:0) tgg gg 2 Fiks čet. 14:00 8632 Coastal Union Namungo 1:1 (0:1) tgg gg 2.25 Fiks čet. 14:00 8633 T.Prisons Young Africans 1:1 (0:0) tgg gg 2.6 Fiks čet. 14:30 3862 Belouizdad Skikda 3:2 (2:1) tgg gg 2.5 Fiks čet. 16:00 8526 Sitra Isa Town 1:4 (1:2) tgg gg 1.75 Fiks čet. 17:00 1562 Xelaju Malacateco 1:0 (1:0) tgg gg 2.15 Fiks čet. 17:30 3687 Maan Al Jazeera A. 1:2 (1:2) tgg gg 2.15 Fiks Uplata: 2.000,00 RSD Ukupni koeficijent: 532.38 Potencijalni dobitak: 1.330.954,98 RSD

Uzalud sve, kad neće onda neće. Sreća je okrenula leđa našem kladiocu iz Novog Pazara, kojem je jedan gol nedostajao da u 2021. godinu uđe kao milioner.

Zaista velika šteta, od osam parova pao je na jednom i to samo za pogodak, koji u igri Gol Gol (GG) Malakateko nije uspeo da postigne. Iako je meč krenuo kako se poželeti može, domaći Kselaju je poveo u 10. minutu, gosti nisu uspeli do kraja da dođu do pogotka, čak su u poslednjih 10 minuta dobili dva crvena kartona i tiket je otišao u nepovrat.

Ipak, da naš igrač ne dočeka 2021. praznih ruku pobrinuo se MOZZART, koji ima benefit NAPLATI PROMAŠAJ, pa je Novopazarac uloženih 2.000 dinara uvećao za pet puta.