LUDI TIKET, petak, 176.835 : Zvezdin sunovrat doneo dobitak u Požarevac

Naš igrač je uplatio tiket u Slot klubu Požarevac 2 i sa uloženih 50 dinara uspeo da dođe do čak 176.835 dinara. Na tiketu se našlo devet parova, od čega su se četiri utakmice igrale u sredu, a pet utakmica u četvrtak.

Sve je počelo pobedom Portsmuta nad Šefild Junajtedom u utakmici Čempionišipa s rezultatom 3:2, a kvota na trijumf kluba sa Fraton Parka iznosila je 2,40. Zatim je naš igrač mogao da zaokruži još tri para nakon što su se oko 23.00 časa završile utakmice Lige šampiona. Pari Sen Žermen je pobedio protiv Mančester Sitija, a kvota je iznosila 3,40, Šahtjor je pobedio protiv atinski AEK-a, a kvota je iznosila 2,70 i na utakmici Aston Vila - Fenerbahče je došao tip 1&3+ na šta je kvota iznosila 2,20.