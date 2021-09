Tiket: DOBITAN Broj Tiketa: 1166-6028534-1951 Vreme: 03.09.2021 18:45:39 početak broj domaćin gost rezultat tip kvota sistem pet. 19:00 5141 Laval Cholet 2:1 (2:0) tgg gg 1.9 Fix pet. 19:00 5145 Concarneau Bastia Borgo 2:1 (0:0) tgg gg 2.25 Fix pet. 20:45 2574 St.Patrick's Longford 3:2 (1:0) tgg gg 2.45 Fix pet. 20:45 2572 Waterford Dundalk 1:1 (0:1) tgg gg 1.65 Fix pet. 20:45 2593 UCD Bray 4:3 (2:0) tgg gg 1.65 Fix pet. 21:00 2575 Finn Harps Shamrock 2:1 (0:0) tgg gg 2.1 Fix pet. 22:30 1681 Sporting Cristal Universidad San Martin 1:1 (0:0) tgg gg 2.4 Fix pet. 20:00 11258 Argentino Merlo Dep.Espanol 1:1 (1:0) tgg gg 2 Fix pet. 20:00 3471 Ruch Chorzow Chojniczanka 2:1 (1:1) tgg gg 1.58 Fix sub. 01:00 1541 Mirassol EC Sao Jose 2:5 (1:2) tgg gg 2.05 Fix Uplata: 200,00 RSD Ukupni koeficijent: 930.98 undefined 251.365,31 RSD

Kakva bomba od tiketa se rodila u Boru. Naš kladilac je sa svega 200 uloženih dinara došao do dobitka od preko 2.000 evra, preciznije 251.365 dinara. To mu je pošlo za rukom tako što bio dosledan i pored svih deset parova upisao tip gg. A golovi su pljuštali na sve strane, blio da se radi o Evropi ili Južnoj Americi. Međutim, sve ovo ne bi bilo moguće da fudbaleri peruanskog Sportng Kristala nisu verovali u izjednačenje u dubokoj sudijskoj nadoknadi. Igrao se 98. minutu kada su konačno stigli do gola i usrećili našeg kladioca.

Na kraju, ostaje nam da uz čestitke konstatujemo kako je igrač osvojio i 65.169 dinara “SUPER MULTI BONUS” isplate. Vrlo ozbiljna suma, a verujte i zaslužena je imajući u vidu čak deset pogođenih parova. Nijedan od njih nije nosio kvotu ispod 1.58. Svaka čast!