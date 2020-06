LUDI TIKET, petak, 325.594 dinara: Gospodar igara na golove

Tiket: DOBITAN Broj tiketa: 1137-2351735-1820 Vreme: 04.06.2020 19:10:58 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem pet. 02:00 11135 Flamengo (SIM) Independiente Del Valle (SIM) 1:1 (1:0) ug 0-2 2.55 Fiks pet. 02:00 11134 CD Junior (SIM) Barcelona SC (SIM) 1:1 (0:0) ug 0-2 1.96 Fiks pet. 03:00 1790 Guadalupe FC Alajuelense 3:0 (1:0) ug 3+ 1.85 Fiks čet. 23:55 11133 Tigre (SIM) Club Guarani (SIM) 3:0 (1:0) ug 3+ 1.95 Fiks čet. 23:00 1792 Limon Municipal Grecia 0:2 (0:1) ug 0-2 2.19 Fiks čet. 22:15 4111 Guimaraes Sporting 2:2 (1:1) ug 3+ 1.8 Fiks čet. 22:00 1795 Sporting San Jose Guanacasteca 5:0 (3:0) ug 3+ 2.05 Fiks čet. 20:45 11164 Scotland (SIM) Israel (SIM) 2:1 (0:1) ug 3+ 2.05 Fiks čet. 20:45 11163 Norway (SIM) Serbia (SIM) 3:2 (2:0) ug 3+ 2.15 Fiks čet. 20:40 3467 GKS Tychy Zaglebie S. 1:1 (0:1) ug 0-2 2.41 Fiks čet. 20:15 4110 Benfica Tondela 0:0 (0:0) ug 0-2 2.55 Fiks Uplata: 55,00 RSD Ukupni koeficijent: 3946.60 Dobitak 325.594,13 RSD

Na golove, bez greške preko čak 11 pogođenih parova. Tako je to uradio igrač s veba vrbujući kvotu 3.946,60. Nije zazirao čak ni od simulacija kojih je bilo pet, na osnovu čega se vidi da su uslovi pandemijske nestašice igara bili u neku ruku i korisni. Naravno, jer naučili smo da se oslonimo na parove o kojima do tada nismo ni razmišljali.

Na ovom tiketu, igrač je uplatio tek 55 dinara. Pogođene kvote kretale su se od minimalnih 1,80 za 3+ igru na meču Gimaraiš – Sporting, do 2,55 koliko je nosio 0-2 tip na meču Benfika – Tondela. Zaista odlična, ali pre svega sigurna partija zaslužuje pohvalu, što upravo činimo ovim redovima, budući da je igrač to umešnim nastupom i zaslužio. Ali neće naš gospodar igara na golove samo zbog toga zadovoljno trljati ruke. Njemu je na radost legao i MOZZART BONUS u iznosu od 108.532 dinara. Da nije ovog sjajnog benefita na konto proizvoda ukupno pogođenih kvota, za naplatu srećniku bi leglo 217.063 dinara. Priznaćete, u krajnjem skoru razlika očekivanog i naplaćenog uopšte nije nije mali ćar, ukoliko prostom računicom dođemo do cifre od 50% sitimulacije u odnosu da osnovni dobitak. Dakle, MOZZART je po BONUS BENEFIT pravilima bio i više nego izdašan prema o vom igraču.