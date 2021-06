Tiket: DOBITAN Broj Tiketa: 1338-2610818-1924 Vreme: 03.06.2021 11:16:03 početak broj domaćin undefined rezultat tip kvota sistem čet. 15:00 11134 Ruvu Shooting Simba 0:3 (0:1) ki 2 1.45 Fix čet. 16:00 6704 Slovenia M21 Macedonia M21 3:0 (3:0) ki 1 1.75 Fix čet. 16:45 6705 Sweden M21 Finland M21 2:0 (2:0) ki 1 1.47 Fix čet. 17:15 1302 U.Central Caracas 2:3 (1:2) ki 2 1.62 Fix čet. 17:30 6706 Bulgaria M21 Russia M21 0:1 (0:1) ki 2 2 Fix čet. 19:00 5421 Sylvia Brommapojkarna 1:3 (1:2) ki 2 1.52 Fix čet. 19:00 5432 Skovde Assyriska Turab. 1:0 (1:0) ki 1 1.65 Fix čet. 17:00 6707 Slovakia M19 Czech M19 0:4 (0:1) ki 2 2 Fix čet. 19:30 11411 Defensor Sporting Rocha 2:1 (0:0) ki 1 1.6 Fix čet. 20:00 6623 Ukraine N.Ireland 1:0 (1:0) ki 1 1.73 Fix čet. 20:00 6827 Palestine Singapore 4:0 (3:0) ki 1 1.6 Fix Uplata: 100,00 RSD Ukupni koeficijent: 268.48 undefined 33.560,00 RSD

Nema tu neke filozofije, a vidite i sami šta je uradio igrač koji je juče u prepodnevnim časovima ušetao na uplatno-isplatno mesto Sremska Mirovica 2... Njegova mera bili su konačni ihodi, odnosno šest kečeva, plus pet dvojki, za ukupnu kvotu 268,48. To je bilo to, pa se na kraju nazdravlja z pomoć pobeda Ukrajine, mladih Slovaka, Rusa, Šveđana. Uostalom šta da vam čitamo, vidite i sami školski primer tiketa jednostavne konstrukcije, ali hrabre dužine. Realno, nije šala pogoditi 11 parova.

MOZZART to ume da ceni, pa na konto „SUPER MULTI BONUSA“ igraču na isplatu dolazi dodatnih 6.712 dinara u kešu. Nije loše, a ako vas zanima, reč je o 20 procenata više isplaćenog novca. Tako je to kada osmislite dobar tiket, a uplatite ga u kladionici koja ume da ceni vaš lucidan pristup tipovanju.