LUDI TIKET, petak: Evropsko veče za pamćenje, uplatio 2.000 dinara i dobio 919.676

Sve je krenulo od velikog iznenađenja u duelu Bornmuta i Milana, gde je tipovana pobeda engleskog tima, a domaćin je to opravdao sigurnim trijumfom od 3:0 uz kvotu 2,00. Zatim je pogođen i meč Tun – Hajduk Split, gde je odigran tip X2, odnosno da Hajduk neće izgubiti. Splićani su posao odradili još bolje od očekivanog i slavili sa 1:0, za kvotu 1,37.

Jedan od jačih pogodaka stigao je sa susreta Seltik – Selta. Ovde je igrač verovao u pobedu gostiju, a Selta je to ispratila trijumfom od 2:1, što je donelo kvotu 2,50. Nije bilo greške ni na severu Evrope, gde je Real Sosijedad deklasirao Lilestrem sa čak 6:0. Pogođena dvojka vredela je 1,47.

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Odlično je pročitan i duel Borac Banjaluka – KuPS. Na tiketu je bila jedinica, a domaćin je slavio sa 2:0, uz kvotu 1,80. Siguran prolaz doneo je i Olimpijakos, koji je protiv Sparte iz Praga upisao minimalnu, ali dovoljnu pobedu od 1:0. Kvota na keca bila je 1,50. Pametno je odigrana i dupla šansa na meču Monako – Frajburg. Tip 1X prošao je bez ikakvih problema, pošto je Monako slavio sa ubedljivih 3:0, a kvota je bila 1,32.

I na gostovanju u Kazahstanu favorit nije izdao. Panatinaikos je rutinski savladao Kairat Almati sa 5:1, a pogodak na čistu dvojku doneo je kvotu 1,57. Za kraj, na tiketu je bio i duel Bešiktaš – Kristal Palas, gde je odigran tip 1X. Meč je završen rezultatom 2:2, što je bilo sasvim dovoljno da i ovaj par prođe, uz kvotu 1,38.

Tako je od uloženih 2.000 dinara nastao dobitak od čak 919.676,02 dinara. Tiket koji je tražio znanje, hrabrost i malo sportske intuicije – i sve to se isplatilo skoro pola miliona puta više od običnog navijačkog uživanja u evropskoj večeri.

Tiket pogledajte OVDE.