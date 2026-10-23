LUDI TIKET (-), petak: Smešila se ozbiljna para, zbog jednog para ostao bez skoro 3.000.000
Vreme čitanja: 2min | pet. 23.10.26. | 07:59
Kao uteha sleduje mu dobitak od 16.000 dinara na osnovu opcije 'naplati promašaj'
Nekada od velikog dobitka ne deli mnogo, nekada deli samo jedno poluvreme. Upravo to se desilo jednom Mozzartovom igraču u Slot klubu - Mali Mokri Lug, koji je sastavio veoma hrabar tiket, uplatio 8.000 dinara i bio na pragu ogromnog dobitka od čak 2.968.189,73 dinara. Ipak, jedan par je pokvario kompletan plan, pa je konačna isplata iznosila 16.000 dinara.
Igrač je gađao specifične igre, pre svega vezane za golove u prvom poluvremenu, i dugo je delovalo da je na putu ka pravoj senzaciji. Dobro je otvorio tiket duelom Dinamo Zagreb – NEC Nejmehen, gde je tipovao da će oba tima postići najmanje po gol u prvom poluvremenu. Meč je završen pobedom gostiju sa 4:2, a već do odmora bilo je 2:2, što znači da je prvi uslov ispunjen bez problema. Kvota na ovaj par bila je 3,70.
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Odmah zatim prošao je i meč Juventus - Ren sa istom idejom - da oba tima daju gol u prvom delu. Rezultat je bio 2:2, a na poluvremenu 1:2, pa je i ovaj par lagano 'zazelenio', uz kvotu 4,00. Siguran je bio i na meču Ararat Jermenija - AZ Alkmar, gde je tip glasio da će AZ u prvom poluvremenu postići više od 1,5 golova. Holandski tim je posao završio već do pauze, pošto je na kraju slavio sa 4:0, a na poluvremenu vodio sa 2:0. Kvota - 3,05.
Prošao je i duel OFI - Leverkuzen, gde je pogođeno da će Leverkuzen u prvom poluvremenu dati više od 1,5 golova. Nemački tim je već do odmora vodio sa 2:0, što je bilo dovoljno za prolaz kvote 2,10.
A onda je stigao kobni par.
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Na utakmici Leh Poznanj - Sanderlend tipovano je da će oba tima postići najmanje po gol u prvom poluvremenu. Na kraju je meč završen 1:1, ali je ključni problem bio u tome što je na poluvremenu stajalo 0:1. Dakle, mreže jesu mirovale samo s jedne strane u prvih 45 minuta, a upravo je to srušilo ceo tiket. Kvota na ovaj par bila je 3,80.
I tu je stala čitava priča o dobitku vrednom skoro tri miliona dinara. Jedan jedini promašaj bio je dovoljan da grandiozan tiket ostane bez glavne nagrade. Ipak, igrač nije ostao praznih ruku, pošto mu je isplaćeno 16.000 dinara, ali će sigurno dugo vrteti film i misliti baš o tom jednom poluvremenu iz Poznanja
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