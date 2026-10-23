LUDI TIKET (-), petak: Smešila se ozbiljna para, zbog jednog para ostao bez skoro 3.000.000

Odmah zatim prošao je i meč Juventus - Ren sa istom idejom - da oba tima daju gol u prvom delu. Rezultat je bio 2:2, a na poluvremenu 1:2, pa je i ovaj par lagano 'zazelenio', uz kvotu 4,00. Siguran je bio i na meču Ararat Jermenija - AZ Alkmar, gde je tip glasio da će AZ u prvom poluvremenu postići više od 1,5 golova. Holandski tim je posao završio već do pauze, pošto je na kraju slavio sa 4:0, a na poluvremenu vodio sa 2:0. Kvota - 3,05.

Prošao je i duel OFI - Leverkuzen, gde je pogođeno da će Leverkuzen u prvom poluvremenu dati više od 1,5 golova. Nemački tim je već do odmora vodio sa 2:0, što je bilo dovoljno za prolaz kvote 2,10.

A onda je stigao kobni par.

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Na utakmici Leh Poznanj - Sanderlend tipovano je da će oba tima postići najmanje po gol u prvom poluvremenu. Na kraju je meč završen 1:1, ali je ključni problem bio u tome što je na poluvremenu stajalo 0:1. Dakle, mreže jesu mirovale samo s jedne strane u prvih 45 minuta, a upravo je to srušilo ceo tiket. Kvota na ovaj par bila je 3,80.

I tu je stala čitava priča o dobitku vrednom skoro tri miliona dinara. Jedan jedini promašaj bio je dovoljan da grandiozan tiket ostane bez glavne nagrade. Ipak, igrač nije ostao praznih ruku, pošto mu je isplaćeno 16.000 dinara, ali će sigurno dugo vrteti film i misliti baš o tom jednom poluvremenu iz Poznanja

TIKET POGLEDAJTE OVDE.