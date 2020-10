Tiket: DOBITAN Broj Tiketa: 1137-9618279-1859 Vreme: 18.10.2020 14:43:18 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem ned. 15:00 2002 Crystal Pal. Brighton 1:1 (1:0) ug 2+ 1.35 Fiks ned. 15:00 1009 Torino Cagliari 2:3 (1:2) ug 2+ 1.27 Fiks ned. 15:00 1017 Spezia Fiorentina 2:2 (1:2) ug 2+ 1.18 Fiks ned. 15:00 5014 Angers Metz 1:1 (1:1) ug 2+ 1.48 Fiks ned. 15:00 5016 Monaco Montpellier 1:1 (0:0) ug 2+ 1.2 Fiks ned. 15:00 5317 Karagumruk Kasimpasa 1:1 (1:0) ug 2+ 1.2 Fiks ned. 15:00 1151 Novara Pontedera 1:2 (1:1) ug 2+ 1.35 Fiks ned. 15:00 1154 Pistoiese Piacenza 2:1 (1:0) ug 2+ 1.48 Fiks ned. 15:00 1173 Fano Imolese 1:2 (1:0) ug 2+ 1.48 Fiks ned. 15:00 1175 Gubbio Cesena 1:2 (0:0) ug 2+ 1.4 Fiks ned. 15:00 1194 Bisceglie Palermo 2:1 (2:0) ug 2+ 1.42 Fiks ned. 15:00 1195 Cavese Viterbese 0:2 (0:2) ug 2+ 1.42 Fiks ned. 15:00 2726 Buducnost D. Radnicki S.M. 1:1 (1:0) ug 2+ 1.4 Fiks ned. 15:00 2727 Trajal Graficar 4:1 (2:0) ug 2+ 1.38 Fiks ned. 15:00 3442 Stal Mielec Wisla Krakow 0:6 (0:3) ug 2+ 1.25 Fiks ned. 15:00 3852 Kaizer Chiefs Maritzburg 2:1 (0:1) ug 2+ 1.48 Fiks ned. 15:00 4365 Kursk Znamya Noginsk 1:1 (0:0) ug 2+ 1.3 Fiks ned. 15:00 4375 Spartak Nalchik Makhachkala 3:2 (0:2) ug 2+ 1.27 Fiks ned. 15:00 4627 Orijent Hajduk II 2:1 (1:0) ug 2+ 1.23 Fiks ned. 15:00 5263 Ethnikos Achnas Omonia 1:2 (0:2) ug 2+ 1.28 Fiks Uplata: 2.200,00 RSD Ukupni koeficijent: 334.38 Dobitak 1.103.470,11 RSD

Vozić je to, ma cela kompozicija koja broji 20 parova, uz samo jednu, 2+ igru na svakom paru. Tako je igrač s veba ulovio milionerski san, a da je verovao da će mu tipovanje lagano proći govori i uplata u iznosu od 2.200 dinara. Cenimo da je ovo tipovanje vredno i zbog izbora mečeva, odnosno krstarenja po svim fudbalskim terenima, od Engleske, pa preko Lamanša, do Francuske, sve do PLS-a… Zbilja vrlo interesantno, ali i poučno, pošto se na osnovu ovog tiketa vidi kako se s malim pojedinačnim kvotama može doći do pogotka koji se skupo naplaćuje.

U ovom slučaju naplaćen je ukupni koeficijent 334,38, a dobitak bi iznosio 735.646 dinara, da nije "SUPER MULTI BONUSA", kojim MOZZART stavlja plus na dobitno tipovanje u iznosu od 367.824 dinara. To vam je pedeset procenata dodatnog novca u odnosu na primarno očekovan dobitak!

Nije li ovo moćno? Da li je ovaj čovek šampion 2+ igračke logike? Kako god da shvatite, dobro je da imate na umu da je baš ovaj igrač nagrađen ovolikim MOZZART bonusom zato što je pogodio 20 parova, a to nije mala stvar.