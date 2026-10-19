LUDI TIKET (-), ponedeljak, 13.733.621 dinara: Još neko je ljut zbog preokreta u Novom Pazaru

Reklo bi se: igrač starog kova. Na tiketu 14 parova, sve osnovni tipovi: uglavnom čisti kečevi, poneka dvojka. Nažalost, ne i na jednom meču koji je upropastio sav trud – onom u Novom Pazaru.

Jer tamo se čekao još jedan kec, a da je prošao junak ove priče bi uplatu od 1.000 dinara oplemenio kvotom 10.564,32 što bi mu donelo čak 13.733.821 dinar. I krenulo je dobro, bar što se tiče golova, Novi Pazar je poveo, ali sa igračem manje nije mogao da izdrži. Uzalud su se Plavi posle meča bunili zbog suđenja, IMT je iskoristio situaciju i preokrenuo rezultat na 2:1.