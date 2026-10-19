LUDI TIKET (-), ponedeljak, 13.733.621 dinara: Još neko je ljut zbog preokreta u Novom Pazaru
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Vreme čitanja: 1min | pon. 19.10.26. | 10:49
IMT odneo veliki dobitak jednom našem igraču
Reklo bi se: igrač starog kova. Na tiketu 14 parova, sve osnovni tipovi: uglavnom čisti kečevi, poneka dvojka. Nažalost, ne i na jednom meču koji je upropastio sav trud – onom u Novom Pazaru.
Jer tamo se čekao još jedan kec, a da je prošao junak ove priče bi uplatu od 1.000 dinara oplemenio kvotom 10.564,32 što bi mu donelo čak 13.733.821 dinar. I krenulo je dobro, bar što se tiče golova, Novi Pazar je poveo, ali sa igračem manje nije mogao da izdrži. Uzalud su se Plavi posle meča bunili zbog suđenja, IMT je iskoristio situaciju i preokrenuo rezultat na 2:1.
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Ako je nešto u svemu tome dobro, ovaj se meč igrao u 14 sati i bio je jedan od prvih na tiketu. Mnogo bi teže pao da je bio poslednji i da se znalo da od njega zavisi dobitak u visini od iznad 100.000 evra.
Ovako, 100.000 dinara na osnovu benefita “NAPLATI PROMAŠAJ”. Zasluženo.
Tiket možete da pogledate i OVDE.