Tiket: GUBITAN Broj Tiketa: 1144-6164234-1883 Vreme: 10.01.2021 13:58:47 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem ned. 15:00 1028 Verona Crotone 2:1 (2:0) kmb 1&2+ 2.4 Fiks ned. 15:00 1045 Udinese Napoli 1:2 (1:1) kmb 2& 2+ 2.7 Fiks ned. 15:00 11094 Fehervar Sturm 1:3 (0:2) tgg gg3+ 1.8 Fiks ned. 15:00 1145 Pontedera Albinoleffe 1:2 (0:1) tgg gg 2.05 Fiks ned. 16:00 4050 Mallorca Las Palmas 0:1 (0:1) tm1 2+&gg 4 Fiks ned. 16:00 2419 Aberdeen Rangers 1:2 (0:1) kmb 2& 2+ 2.05 Fiks ned. 16:15 4011 Cadiz Alaves 3:1 (1:1) tgg gg 2.2 Fiks ned. 17:00 5312 Hatayspor Besiktas 2:2 (2:2) tm2 2+&gg 2.55 Fiks ned. 16:45 1621 Ajax PSV 2:2 (1:2) tm2 2+ 2.85 Fiks ned. 15:30 3017 Augsburg Stuttgart 1:4 (0:2) tm2 2+ 1.9 Fiks Uplata: 200,00 RSD Ukupni koeficijent: 5956.30 Potencijalni dobitak: 1.608.200,94 RSD

Samo da je došlo TM1 2+&GG na meču Majorka – Las Palmas, Užičanin bi slavio dobitak u iznosu od 1.608.200 dinara. Ali avaj, pao je na kvoti 4,00, pa je i ukupan koeficijent 5.956,30 otišao u sunovrat, tako da je MOZZART kladionička služba spasavanja morala da reaguje.

Naravno, jer da nije tako džaba bi mu bilo to što je pogodio ostalih devet parova. Kako je igrao to svi dobro vidite, pa smatramo da priča od para do para nije neophodna, budući da je samo jedna igra nosila koeficijent manji od 2,00. MOZZART zato u konkretnom slučaju na konto uloženih 200 dinara igraču isplaćuje iznos od 20.000 dinara. Zaslužio je, a uz benefit “NAPLATI PROMAŠAJ” za šoping će biti, ali i za pelcer za neke naredne dobitke.