Tiket: DOBITAN Broj tiketa: 1137-5107773-1845 Vreme: 30.08.2020 14:02:01 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem ned. 20:00 2709 Macva Spartak S. 0:4 (0:3) ki 2 1.75 Fiks ned. 17:00 4314 Rubin Tambov 2:2 (1:1) ki X 3.5 Fiks ned. 18:45 2708 Vojvodina Partizan 3:2 (0:1) ki 1 3.5 Fiks ned. 15:00 4313 Lok.Moscow Zenit 0:0 (0:0) ki X 3.7 Fiks ned. 17:00 4315 Akhmat Grozny CSKA 0:3 (0:1) ki 2 2.05 Fiks ned. 15:00 5022 Angers Bordeaux 0:2 (0:2) ki 2 3.4 Fiks ned. 21:00 5002 Brest Olympique Marseille 2:3 (1:2) ki 2 2.05 Fiks ned. 15:00 5024 Saint-Etienne Lorient 2:0 (1:0) ki 1 2.3 Fiks Uplata: 100,00 RSD Ukupni koeficijent: 2606.70 Dobitak 286.736,53 RSD

Šta mislite, koliko je igrača verovalo u pad Parnog valjka pred Lalama, koliko nas je gađalo X na meču Lokomotiva Moskva – Zenit? Svakako ne puno, ne previše da bi rekli kako su ovakve bravure serijski vezivane na tiketima. Međutim, igrač s veba baš to je učinio. Pogodio je osam parova, odigrao za moćnu kvotu, 2.606,70, što mu je prošlo.

Uostalom, pogledajte sami koliko je dobrih pojedinačnih kvota stavljeno na tiket, pa samo zamislite kako bi se ovaj maher opario da je uložio nešto više od 100 dinara. Nema veze, jer ni ovako nije loše pošto mu je od MOZZART kladionice na naplatu leglo 286.736 dinara. Primećujete, isplata je veća od jednostavno sračunatog dobitka koji se dobija na konto proizvoda ulate s pogođenom kvotom. Doneli smo odluku, obećali, pa je red da svakog igrača koji to po pravilima zaslužuje nagradimo BONUS BENEFITOM. U konkretnom slučaju on iznosi 26.067 dinara. To iznosi 10 procenata više u odnosu na standarno očekivan dobitak. Čestitamo, jer pobeda se u MOZZART svetu najviše ceni.