LUDI TIKET, ponedeljak, 307.067 dinara: Kao kroz sir za 100% jaču naplatu

Tiket: DOBITAN Broj tiketa: 1137-5571597-1823 Vreme: 14.06.2020 13:39:00 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem ned. 14:00 5805 Paide Trans Narva 2:1 (1:1) tgg gg3+ 1.98 Fiks ned. 14:00 3110 Zwickau Unterhaching 3:3 (2:2) tgg gg 1.65 Fiks ned. 15:10 3468 GKS Tychy Stal Mielec 2:4 (1:1) tgg gg 1.68 Fiks ned. 18:00 4406 Zilina Trnava 2:1 (1:0) tgg gg3+ 2.05 Fiks ned. 20:30 1905 Maribor Aluminij 3:0 (1:0) ug 3+ 1.6 Fiks ned. 17:00 3556 Vlasim Chrudim 2:1 (0:0) tgg gg 1.73 Fiks ned. 16:00 3411 Lausanne Basel 2:2 (0:0) tgg gg 1.47 Fiks ned. 14:00 5474 Ik Gauthiod Stenungsunds 1:2 (0:1) tgg gg 1.42 Fiks ned. 14:00 5473 Tidaholm IFK Vanersborgs IF 2:2 (1:2) tgg gg 1.47 Fiks ned. 14:00 5481 Enkoping Enskede 2:2 (2:1) tgg gg 1.37 Fiks ned. 15:00 5482 Skiljebo IFK Stocksund 3:1 (2:1) tgg gg 1.37 Fiks ned. 16:00 5484 Hudiksvall Lidingo 3:2 (2:0) tgg gg 1.42 Fiks ned. 18:00 5485 Kvarnsveden Kungsangens 1:1 (0:1) tgg gg 1.37 Fiks ned. 14:00 4010 Ath.Bilbao Atl.Madrid 1:1 (1:1) tgg gg 2.2 Fiks ned. 19:30 4001 Real Madrid Eibar 3:1 (3:0) kmb 1&4+ 2.5 Fiks Uplata: 80,00 RSD Ukupni koeficijent: 1919.17 Dobitak 307.067,67 RSD

Presekao je igrač s veba čak 15 parova, pa došao do prolazne kvote 1.919,17. Osvojenih 307.067 dinara nije mala stvar, a da suma bude takva kakva jeste postarao se MOZZART koji je automatski nagradio igrača visokim BONUS BENEFITOM, budući da bi ulog sam po sebi, bez ove sjajne stimulacije na osnovu ostvarenog koeficijenta doneo znatno manji profit. U ovom slučaju, MOZZART je 100% pojačao dobitak, pa vi vidite koja kladionica ima najjače stimulanse za igru koja ispunjava snove.

A tehnika kojom je igrač došao do dobitnog tiketa koji će on i njegovi prijatelji zauvek pamtiti čini se da je univerzalno prihvatljiva gde god da se osvrnemo u poslednje vreme. Sve same igre na golove, plus jedna kombinazzija. Eto, tako se to radi kada se ima šlifa i stila. Pa ako za nečim ovaj srećnik, pardon znalac ima za čim da žali, onda je to visina uplate. Gde bi mu kraj bio da je samo malo pojačao ulog, odnosno da je umesto 80 dinara, listić darovao s nešto više novca, računajte sami.