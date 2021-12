LUDI TIKET, ponedeljak, 324.897 dinara: Mudrolija sa Banovog brda

Tiket: DOBITAN Broj Tiketa: 1116-4779773-1977 Vreme: 05.12.2021 09:20:17 početak broj domaćin gost rezultat tip kvota sistem ned. 14:30 4317 Dinamo Moscow Ufa 2:0 (1:0) ki 1 1.6 Fix ned. 21:00 4026 Celta Valencia 1:2 (1:1) tgg gg 1.87 Fix ned. 20:45 5069 Bordeaux Olympique Lyon 2:2 (1:2) kmb 1+I&1+II 1.42 Fix ned. 21:30 4120 Braga Estoril 2:0 (2:0) ug 2-3 2 Fix ned. 12:30 1020 Bologna Fiorentina 2:3 (1:1) tgg gg 1.7 Fix ned. 17:00 5310 Fenerbahce Rizespor 4:0 (1:0) kmb 1&3+ 1.95 Fix ned. 16:45 1613 Feyenoord Fortuna S. 5:0 (2:0) kmb 1&3-6 1.58 Fix ned. 17:00 3314 Rapid Austria Vienna 1:1 (1:1) ki X 3.45 Fix ned. 15:00 2100 Tottenham Norwich 3:0 (1:0) ki 1 1.4 Fix ned. 13:30 1808 Beerschot Wilrijk Antwerp 0:1 (0:0) ds X2 1.4 Fix ned. 20:30 4544 FCSB UTA Arad 2:1 (1:0) ki 1 1.75 Fix ned. 14:00 4040 Ponferradina Mirandes 2:1 (1:0) ki 1 1.92 Fix ned. 18:15 4047 Oviedo Alcorcon 3:1 (0:0) ki 1 1.7 Fix ned. 15:00 5064 Monaco Metz 4:0 (2:0) ki 1 1.4 Fix Uplata: 100,00 RSD Ukupni koeficijent: 2406.64 undefined 324.897,01 RSD

Predugačak za gladijatorsku borbu, uz to uplaćen na Banovom brdu, pa ipak dovoljno moćan da se istakne kao jedan od najjačih tiketa dana. To je slika i prilika listića na koji je uloženo 100 dinara, a koji je s 15 parova uspeo da donese overenu kvotu 2.406,64, uz dobitak u iznosu od 324.897 dinara. Najjače od svega je to, što je tiket miks svega što se u MOZZART arsenalu igara moglo naći.

Pogodak u centar mete između ostalog bio je X na meču Rapid-Austrija Beč (11) 1:1! Dakle, umešno se snašao, a prošao mu je i kec na Pevce, FCSB, pa i na Monako… I, šta da vam kažemo, kada su listić takođe krasila tipovanja na golove, te kombinacije, odnosno sve ono što dokazuje da je reč o tiketu poznavaoca fudbala, kome nije bilo mrsko da odigra ovoliki broj parova.

Čestitamo, a uz veliki aplauz na Banovo brdo šaljemo 84.233 dinara “SUPER MULTI BONUS” keša. To vam je 35 procenata više u odnosu na očekivan dobitak u iznosu od 240.664 dinara.

Da li je mogao i više od toga? U ovom slučaju ne! Naime, da bi se priključio MOZZART gladijatorima, igrač sa Banovog brda, trebalo je da igra onlajn, s tim da mu listić ne bude duži od 10 parova. Da je tako igrao, juče bi mu se sve računalo po formuli (uplata/100) x (pogođena/promašena kvota) x 3. Podsetimo, radnim danima po ovom matematičkom modelu sračunati bodovi se množe sa jedan, subotom sa dva, a nedeljom čak sa tri! Uključite se i vi u gladijatorsku borbu i trku za porše makana i nagradni fond od čak 60.000.000 dinara!