LUDI TIKET (-), ponedeljak, 3.746.224 dinara: Mozzart relax reagovao i doneo utehu

Za razliku od ta dva susreta, Mozzart Relax se aktivirao na utakmicama Marselja i Rena, pošto su oba domaćina stigla do dva gola prednosti. Ren je već do 41. minuta vodio protiv Strazbura sa 2:0, a na kraju slavio sa 3:0.

Još uzbudljivije bilo je u Marselju, gde je Olimpik protiv Avra vodio sa čak 4:0, da bi gosti sa tri gola u završnici prišli na 4:3! Srećom po igrača, Mozzart Relax je već pri vođstvu domaćina od 2:0 priznao kec kao dobitan, pa eventualni potpuni povratak gostiju ne bi mogao da pokvari ovaj par.

Ipak, jedan promašaj bio je dovoljan da odnese milione. Kladilac je čekao pobedu Universidad Katolike na gostovanju Union La Kaleri, uz kvotu 1,97, ali je domaćin slavio sa 3:1.

Milionski dobitak je izmakao, ali igrač nije ostao praznih ruku. Zahvaljujući Mozzartovom benefitu "NAPLATI PROMAŠAJ", isplaćeno mu je 25.000 dinara, odnosno pet puta više od uplaćenih 5.000!