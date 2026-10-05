LUDI TIKET, ponedeljak, 450.000 dinara: Dubl iz snova

Kladilački masterklas sa Vračara doneo je neverovatnu priču iz uplatnog mesta Mozzart u Gosvordijevoj ulici u Beogradu, gde je jedan strastveni igrač uspeo da zaokruži tiket koji se graniči sa čistom magijom. Fudbalski fanatici znaju koliko je teško predvideti golove u argentinskoj drugoj ligi, poznatoj po tvrdom fudbalu. Ipak, ovaj majstor prognoze je odlučio da na samo dva para odigra jednu od najtežih igara u ponudi – ggI&ggII, odnosno da će oba tima dati najmanje po gol u prvom i najmanje po gol u drugom poluvremenu. Sa dve identične kvote 30 uhvaćen je ukupan koeficijent 900!

Kada je na programu bio meč između San Telma i Almirante Brauna, malo ko je mogao da zamisli goleadu. Međutim, semafor je na kraju pokazao neverovatnih 3:2 (2:1), čime je prvi suludi tip bez greške prošao i zapalio maštu našeg igrača. Prava drama, koja odvaja obične tikete od besmrtnih, usledila je na drugom meču gde su koplja ukrstili Atletiko Rafaela i CA Atlanta. U utakmici punoj tenzije, preokreta i otvorenog fudbala, mreže su se tresle na obe strane u oba dela igre, a konačan rezultat od 2:3 (1:1) značio je samo jedno – apsolutnu kapitulaciju argentinskih odbrana i istorijski trijumf beogradskog majstora kla]enja.