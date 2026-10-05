LUDI TIKET, ponedeljak, 450.000 dinara: Dubl iz snova
Vreme čitanja: 2min | pon. 05.10.26. | 08:14
majstor iz Gosvordijeve ulice, uz argentinske drugoligaše iskoristio je igru GGI&GGII
Kladilački masterklas sa Vračara doneo je neverovatnu priču iz uplatnog mesta Mozzart u Gosvordijevoj ulici u Beogradu, gde je jedan strastveni igrač uspeo da zaokruži tiket koji se graniči sa čistom magijom. Fudbalski fanatici znaju koliko je teško predvideti golove u argentinskoj drugoj ligi, poznatoj po tvrdom fudbalu. Ipak, ovaj majstor prognoze je odlučio da na samo dva para odigra jednu od najtežih igara u ponudi – ggI&ggII, odnosno da će oba tima dati najmanje po gol u prvom i najmanje po gol u drugom poluvremenu. Sa dve identične kvote 30 uhvaćen je ukupan koeficijent 900!
Kada je na programu bio meč između San Telma i Almirante Brauna, malo ko je mogao da zamisli goleadu. Međutim, semafor je na kraju pokazao neverovatnih 3:2 (2:1), čime je prvi suludi tip bez greške prošao i zapalio maštu našeg igrača. Prava drama, koja odvaja obične tikete od besmrtnih, usledila je na drugom meču gde su koplja ukrstili Atletiko Rafaela i CA Atlanta. U utakmici punoj tenzije, preokreta i otvorenog fudbala, mreže su se tresle na obe strane u oba dela igre, a konačan rezultat od 2:3 (1:1) značio je samo jedno – apsolutnu kapitulaciju argentinskih odbrana i istorijski trijumf beogradskog majstora kla]enja.
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Statistika kaže da se ovakve stvari dešavaju retko, ali brojke na ovom tiketu ne lažu. Na uloženih 500 dinara, maksimalna isplata je dostigla magičnih 450.000 dinara! Tiket je ekspresno isplaćen, a Vračar je dobio novog heroja vikenda koji je dokazao da se hrabrost, potkovana dobrom intuicijom za južnoamerički fudbal, itekako isplati.
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Mozzart RELAX donosi potpunu revoluciju na tržište sportskog klađenja jer igračima garantuje profit pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Reč je o pogodnosti koja automatski priznaje tip kao pogođen čim se ostvari ključna prednost na terenu – bilo da fudbalski tim povede sa dva gola razlike ili košarkaški tim pobegne na 16 poena prednosti. Krajnji rezultat utakmice više nema nikakav uticaj na vaš listić, čak i ako dođe do dramatičnih preokreta u samoj završnici. Ova olakšica obuhvata opklade na pobednika, a u fudbalskoj ponudi važi i za golove i prelaze 1-1 i 2-2, omogućavajući vam da osigurate dobitak na vreme i pratite utakmice potpuno rasterećeno.