LUDI TIKET, ponedeljak, 480.003 dinara: I 2:0 je 3+ uz Mozzart Relax
Vreme čitanja: 2min | pon. 19.10.26. | 11:19
Igrač sa Mozzart veba uplatio 20 dinara na 21 par
Ne dešava se svaki dan da neko sastavi ovako obiman tiket kao naš igrač sa Mozzart sajta. Rešio je čovek da na tiket stavi čak 21 par. Bilo je tu svega, od pet najjačih liga, preko drugoligaških parova, pa čak i malo Skandinavije, Azije i Meksika. Na sve ovo uplata mu je bila - 20 dinara. Maltene dinar po paru, a dobitak neverovatan - 480.003.
Ono što je zanimljivo, na svim parovima nalazi se identičan tip - 3+, ali tiket ne bi prošao uz veliku "pomoć prijatelja" iz Mozzarta. Naime, od 21 para dva su došla uz pomoć Mozzart Relaxa. U pitanju su parovi Bornmut - Sanderlend i Osasuna - Santander. U oba slučaja domaćini su došli do pobede s identičnim rezultatom - 2:0.
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Međutim, igrač je mogao da zaokruži 3+ zbog toga što su Bornmut i Osasuna vodeće golove postigli u prvih deset minuta. Konkretno, za Bornmut je u šestom minutu pogodio Markus Tavernije, za Osasunu već u devetom Ante Budimir sa penala. Dovoljno da se pišu tri gola, iako ih je bilo po dva.
Što se ostatka tiketa tiče, počelo je od ranog jutra goleadom u Japanu, nastavilo se kroz mečeve u šampionatima Turske, Holandije, Italije, Danske, Francuske... Do kraja dana nije stajalo. Sve do dobitka koji je došao uz malu pomoć Mozzart Relaxa. Nekad je potrebno i malo sreće imati.
Mozzart RELAX donosi potpunu revoluciju na tržište sportskog klađenja jer igračima garantuje profit pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Reč je o pogodnosti koja automatski priznaje tip kao pogođen čim se ostvari ključna prednost na terenu – bilo da fudbalski tim povede sa dva gola razlike ili košarkaški tim pobegne na 16 poena prednosti. Krajnji rezultat utakmice više nema nikakav uticaj na vaš listić, čak i ako dođe do dramatičnih preokreta u samoj završnici. Ova olakšica obuhvata opklade na pobednika, a u fudbalskoj ponudi važi i za golove i prelaze 1-1 i 2-2, omogućavajući vam da osigurate dobitak na vreme i pratite utakmice potpuno rasterećeno.