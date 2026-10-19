LUDI TIKET, ponedeljak, 480.003 dinara: I 2:0 je 3+ uz Mozzart Relax

Međutim, igrač je mogao da zaokruži 3+ zbog toga što su Bornmut i Osasuna vodeće golove postigli u prvih deset minuta. Konkretno, za Bornmut je u šestom minutu pogodio Markus Tavernije, za Osasunu već u devetom Ante Budimir sa penala. Dovoljno da se pišu tri gola, iako ih je bilo po dva.

Što se ostatka tiketa tiče, počelo je od ranog jutra goleadom u Japanu, nastavilo se kroz mečeve u šampionatima Turske, Holandije, Italije, Danske, Francuske... Do kraja dana nije stajalo. Sve do dobitka koji je došao uz malu pomoć Mozzart Relaxa. Nekad je potrebno i malo sreće imati.

Mozzart RELAX donosi potpunu revoluciju na tržište sportskog klađenja jer igračima garantuje profit pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Reč je o pogodnosti koja automatski priznaje tip kao pogođen čim se ostvari ključna prednost na terenu – bilo da fudbalski tim povede sa dva gola razlike ili košarkaški tim pobegne na 16 poena prednosti. Krajnji rezultat utakmice više nema nikakav uticaj na vaš listić, čak i ako dođe do dramatičnih preokreta u samoj završnici. Ova olakšica obuhvata opklade na pobednika, a u fudbalskoj ponudi važi i za golove i prelaze 1-1 i 2-2, omogućavajući vam da osigurate dobitak na vreme i pratite utakmice potpuno rasterećeno.

