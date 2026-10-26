LUDI TIKET, ponedeljak, 497.472 dinara: Dame i gospodo, pred vama je ekspert za Premijer ligu i Primeru

Naš igrač je vikend odlučio da začini miksom vrhunskog evropskog fudbala te je spojio parove iz engleske Premijer lige i španske Primere. Na tiketu se našlo ukupno osam utakmica i svih osam tipova na kraju je zaokružen.

Višnju na torti oličenoj u majstorskom tiketu predstavljali su nerešeni ishodi koje je naš kladilac prognozirao. Poznato je koliko je nezahvalno igrati 'iks' u glavu, posebno kad ih je više, jer bi jedan gol mogao da pokvari sve. Ipak, na meču Selta - Betis i Sanderlend - Lids golova nije ni bilo, a kako je Brentford uspeo da izjednači protiv Lidsa, tri remija značajno su podigla kvotu na vrtoglavih 2.261,24.