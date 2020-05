LUDI TIKET, sreda, 42.480 dinara: Kao iz praćke, na samo tri para

Tiket: DOBITAN Broj tiketa: 1137-6224810-1818 Vreme: 26.05.2020 13:56:02 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem uto. 15:00 7358 Copenhagen Sonderjylland 3:1 (3:1) 1tm1 3+ 9 Fiks uto. 18:00 7359 Odense Aalborg 3:4 (2:1) 1ug 3+ 5.9 Fiks uto. 17:00 7323 Wolfsberger Mattersburg 3:0 (3:0) 1ug 3+ 4 Fiks Uplata: 200,00 RSD Ukupni koeficijent: 212.40 Dobitak 42.480,00 RSD

Kad zategneš tri para, pa ti prođe kvota 212,40, tada znaš da si apsolutno lucidan igrač, o kome treba i štampa da piše… Veb igraču za uspeh kapa dole, jer prolazak tri igre na golove u prvom poluvremenu na prijateljskim susretima nije mala stvar. Pogledamo li tiket na kome je primera radi samo na Kopenhagen protiv Sonderjila stoji da će domaćin postići makar tri gola u prvih 45 minuta, za šta je prošla kvota 9,00, jasno će nam biti sve!

Od Danaca bi bilo dovoljno čak i za igru u singlu, da igrač od Odezea i Olborga nije uzeo koeficijent 5,90. Skoknuo je maher zatim do Austrije, gde na račun Volfsburgera s Matersburgom uz igru 1UG3+, uleteo u klinč s kvotom 4,00. To je ona priča, kada znaš šta želiš, pa to dobro i naplatiš. Svakako dobitak od 42.800 dinara na svega 200 uloženih dinara nikako nije mala stvar, pa zaslužuje maksimalnu pažnju vrednu ovih redova.