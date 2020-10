Tiket: DOBITAN Broj tiketa: 1882-1395928-1856 Vreme: 06.10.2020 16:50:10 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem uto. 20:45 2205 Bromley Dover Athletic 4:1 (1:0) ug 3+ 1.75 Fiks uto. 20:45 2203 Chesterfield Hartlepool 1:2 (0:0) tgg gg 1.65 Fiks uto. 20:45 2207 Eastleigh Torquay 2:1 (0:1) tgg gg3+ 1.87 Fiks uto. 20:00 2361 Accrington Blackpool 1:1 (0:1) tgg gg 1.65 Fiks uto. 20:00 2363 Swindon Exeter 3:4 (0:2) tgg gg 1.62 Fiks uto. 20:45 2212 Aldershot Sutton United 1:2 (0:1) tgg gg 1.88 Fiks uto. 20:00 2349 Mansfield Lincoln City 1:3 (0:1) tgg gg 1.65 Fiks uto. 20:45 2368 Southend Portsmouth 0:3 (0:2) ug 3+ 1.55 Fiks uto. 20:00 2342 Wigan Port Vale 1:3 (0:2) ug 3+ 1.75 Fiks uto. 20:00 2373 Sunderland Carlisle 5:3 (2:1) ug 3+ 1.65 Fiks Uplata: 2.000,00 RSD Ukupni koeficijent: 200.38 Dobitak 480.916,06 RSD

Igrač iz Beograda, precizno iz Ulice kralja Milutina, bio je dovoljno uveren u svoje tipove da je na tiket od 10 parova uložio 2.000 dinara. Kako bilo, on je bio u element igara na golove, pa na tiketu figuriraju GG, GG3+, ali čiste 3+ partije. S tim igrama došao je do ukupnog koeficijenta 200,38, a pojedinačne kvote su umerene. Očigledno, vodio se devizom da nije bitno pogađati pojedinačno prejake igre, već ređati pobede, pa množenjem, uz Engleze doći do lepe naplate.

Zaista dobro, što MOZZART mora da nagradi. Da nije tako, igraču ne bi na ruke leglo skoro pola miliona, već 400.760 dinara. Razlika od 80.156 dinara ne da nije mala, već se može reći da je ogromna, ali zaista je zaslužena. To vam je 20 procenata više od standardno očekivanog dobitka, pa vi vidite zašto je igra u MOZZART kladionici sama po sebi bonus.