Tiket: DOBITAN Broj Tiketa: 1980-8646138-1924 Vreme: 01.06.2021 16:05:35 početak broj domaćin undefined rezultat tip kvota sistem uto. 16:10 3711 Havadar Malavan 2:0 (0:0) ki 1 1.55 Fix uto. 16:10 3712 Oxin Alborez Rayka Babol 2:3 (0:1) tgg gg 2.05 Fix uto. 16:50 3713 Fajr Sepasi Chooka Talesh 2:0 (0:0) ki 1 1.43 Fix uto. 17:00 8557 Temouchent Ain Defla 1:0 (0:0) ki 1 1.42 Fix uto. 17:00 8558 Arzew CRB Ain Ouessara 2:4 (1:1) tgg gg3+ 2.65 Fix uto. 17:00 8560 CR Beni Thour USM BIlda 4:0 (1:0) ki 1 1.38 Fix uto. 17:00 8561 Arba Ben Aknoun 2:1 (1:1) ki 1 1.65 Fix uto. 17:00 8562 El Harrach MO Bejaia 1:0 (1:0) ug 0-2 1.41 Fix uto. 17:00 8563 Amal Bou Saada Boufarik 2:0 (1:0) ug 0-2 1.62 Fix uto. 17:00 8564 JSM Bejada Kouba 3:0 (1:0) ki 1 1.63 Fix uto. 17:00 8568 Chelghoum Laid Batna 2:1 (0:1) ki 1 1.53 Fix uto. 17:00 8570 Chaouia Khroub 2:1 (1:0) ki 1 1.73 Fix Uplata: 100,00 RSD Ukupni koeficijent: 383.69 undefined 49.879,43 RSD

Dobro znate koliko je teško pogađati zmije od tiketa! Nekada lagano dolaze velike kvote, a sigurice se muče, pa i padaju s vremena na vreme. Ali, zašto da mračimo, kada je igraču sa uplatno-isplatnog mesta Novi Pazar 7, prošlo sve kao po loju. Odigrao je 12 parova, overio osam kečeva, a ostalo su bile igre na golove.

Uostalom, vidite is sami šta je odigrao, kako se provodio po Alžiru, Iranu... Svaka čast, jer dobitak nije ni najmanje loš, naravno ako imamo u vidu da je na listić uloženo 100 dinara. Ali, nije samo kvota kumovala naplaćenom iznosu. Da on bude interesantan, odnosno vredan ovih redova, uticala je snaga MOZZART „SUPER MULTI BONUS“ isplate. Naime, čist proizvod kvote 383,69, uz uplatu od 100 dinara, igraču bi donelo 38.369, ali ne... Na ovaj iznos dodali smo 11.510 dinara dodatnog keša! To je 30 procenata bonus isplate, pa vi sami zaključite zbog čega je novopazarska pobeda zaista posebna.