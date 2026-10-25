LUDI TIKET, subota, 223.697,96 dinara: I iks je kec uz Mozzart Relax
Vreme čitanja: 2min | ned. 25.10.26. | 07:15
Igrač sa Zlatibora miksovao lige i na kraju došao do finog dobitka
Prosto i jednostavno, samo neka padaju golovi. Uglavnom se tom logikom vodio naš igrač sa Zlatibora. Pet od osam tipova na tiketu bilo je povezano sa određenim brojem postignutih golova. Na ostala tri gađao je čiste kečeve. E, tu je već u pomoć morao da uleti "prijatelj" - Mozzart Relax.
Elem, utakmica Napoli - Roma završena je bez pobednika (3:3), ali je igrač mogao da zaokruži kec onog momenta kad je Skot Mektominej pogodio za vođstvo domaćih od 2:0. Da nije bilo Mozzart Relax-a tiket ne bi bio dobitan. Sa druge strane, Lacio je dobio Parmu (2:1), ali je igrač mogao da se opusti već u 58. minutu jer je Lacio tad postigao drugi gol i šta god se dešavalo do kraja - par je prošao.
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Neki tipovi su došli u pucanj, poput onog da će Viljareal pobediti Valensiju, a da će oba tima postiči po makar jedan gol. Viljareal je na kraju slavio golom u šestom mintu nadoknade (2:1). Sve u svemu, ono što je igrač gađao, uz malo sreće je - prošlo.
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