LUDI TIKET (-), subota, 370.112 dinara: Brej ispalio, benefit "Naplatio promašaj" vratio deo

Samo jedan pogodak delio je Mozzartovog kladioca od dobitka vrednog više od 370.000 dinara. Na tiketu sa deset parova, ukupne kvote 295,8 i uplate od 1.000,98 dinara, čak devet tipova bilo je uspešno, ali je deseti pokvario planove. Ipak, zahvaljujući Mozzart Benefitu "NAPLATI PROMAŠAJ", tiket nije ostao bez isplate!

Kladilac je na svih deset fudbalskih utakmica gađao kombinaciju konačnog pobednika i ukupnog broja golova od dva do šest. Sve je išlo prema planu, osim utakmice Druge lige Republike Irske između Fin Harpsa i Breja.