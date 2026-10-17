LUDI TIKET, subota, 412.500 dinara: Samo tri para, a od dobitka se vrti glava

Na tri meča holandske i francuske druge lige i engleskih mladih timova - Venlo - AZ Alkmar 2, Rems - Dižon i Notingem Forest U21 - Manćester Junajted U21 - odigrao je da će biti najmanje po jedan gol na obe strane u oba poluvremena. Dakle, igra ggI&ggII. I, tako je bilo! U Holandiji 4:4 (1:2), u Francuskoj 4:2 (3:1), a u Engleskoj 3:2 (1:1).

Pojedinačne kvote su bile takođe poveće: 6.00, 11.0 i 6.25. Možemo samo da čestitamo i konstatujemo: majstorija od tiketa!

MOZZART RELAX radi za tebe

Mozzart RELAX donosi potpunu revoluciju na tržište sportskog klađenja jer igračima garantuje profit pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Reč je o pogodnosti koja automatski priznaje tip kao pogođen čim se ostvari ključna prednost na terenu – bilo da fudbalski tim povede sa dva gola razlike ili košarkaški tim pobegne na 16 poena prednosti. Krajnji rezultat utakmice više nema nikakav uticaj na vaš listić, čak i ako dođe do dramatičnih preokreta u samoj završnici. Ova olakšica obuhvata opklade na pobednika, a u fudbalskoj ponudi važi i za golove i prelaze 1-1 i 2-2, omogućavajući vam da osigurate dobitak na vreme i pratite utakmice potpuno rasterećeno.